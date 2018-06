Op zoek naar Rikki aan zee 29 juni 2018

03u05 0 Oostende Oostende breidt een vervolg aan de zoektocht met Rikki in het stadscentrum. Vorig jaar volgden maar liefst 2.000 bezoekers de extra activiteit.

Rikki is de populaire prentenboekfiguur van illustrator Guido Van Genechten. Toen de man vorig jaar de figuren tekende voor de zoektocht, kreeg hij inspiratie voor een nieuw boek in de reeks: Rikki aan zee. "Normaal gezien trekt Rikki door het bos, maar ik heb hem toch eens laten afzakken naar zee. Niet Oostende specifiek, want het boek wordt wereldwijd verkocht. Ik hou de locatie daarom herkenbaar voor alle kindjes zonder een link naar één bepaalde plaats", licht Van Genechten toe. De boeken richten zich vooral op jongeren kinderen, en dat is dus ook de doelgroep voor de zoektocht. De kinderen gaan langs tien etalages om tien spullletjes te zoeken die Rikki kwijt is. Als alle items gevonden zijn, krijgen ze een leuke attentie bij Toerisme Oostende. Op 5, 6, 12 en 13 juli lanceert Clavis ook een pop-upboekenwinkel in KAAP/Vrijstaat O. met workshops en voorleesmomenten. Om Rikki aan zee te verwelkomen, biedt Gelato Maxzim uit de Herststraat een exclusief Rikki-ijsje met sinaasappelsmaak aan. Het ijs is gluten- en lactosevrij. In verschillende horecazaken kan je dan weer een placemat vinden met Rikki-kleurplaat. (LBB)