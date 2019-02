Op zoek naar een hotel in Oostende? Chatbot ‘Odette’ helpt je wel, ook midden in de nacht Leen Belpaeme

25 februari 2019

15u22 0 Oostende “We merken dat meer en meer bezoekers ons aanspreken via Facebook en hier ook snel een antwoord verwachten”, vertelt Algemeen Directeur van Toerisme Oostende vzw Peter Craeymeersch. Om daar aan tegemoet te komen werd een chatbot ontwikkeld die niet enkel de vragen van bezoekers kan beantwoorden maar ook tips kan geven. Ook voor de street art tour werd een chatbot gelanceerd die bezoekers alle weetjes meegeeft over The Crystal Ship.

Waar kan ik de beste garnaalkroketten eten? Zijn er toegankelijke hotels in Oostende? Welke leuke activiteiten kan ik doen met kinderen? Odette weet het antwoord. Terwijl er tot nog toe telkens een medewerker moest antwoorden op de verschillende vragen zal de toeristische chatbot Odette voortaan de vragen beantwoorden via facebook.com/visitoostende en via de visitoostende.be/chat. Oostende is de eerste Belgische stad die uitpakt met de gratis geautomatiseerde gesprekspartner om toeristen op weg te helpen. “Chatplatformen winnen jaar na jaar aan belang als snel communicatiemiddel. Als digitale voorloper vonden we het met Oostende cruciaal om vroeg in te spelen op deze evolutie”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD)

Het webbureau eps & kaas stond in voor de technische ontwikkeling van de bot. De creatie duurde ongeveer één jaar. “Eerst werd er een heleboel informatie gedigitaliseerd en verzameld op de website visitoostende.be. Nadien werden alle bronnen gelinkt aan bepaalde kernwoorden en tags. De Google-tool ‘Dialogflow’ filtert alle vragen uit Facebook Messenger en laat ‘Odette’ zo efficiënt en relevant mogelijk antwoorden. Na een testperiode van enkele maanden werd de chatbot ‘Odette’ gedoopt. Ze kreeg een bijhorende persoonlijkheid om het menselijk aspect te maximaliseren. Bezoekers zijn écht aan de praat met Oostende’s nieuwste inwoonster”, vertelt Pieter Hens van Toerisme Oostende. De bedoeling is wel dat Odette meer dan zomaar een overzicht geeft van bijvoorbeeld restaurants. “Mensen willen meer dan enkel een lijst. Ze willen echte tips over waar ze bijvoorbeeld de beste garnaalkroketten kunnen eten. Wij geven hen enkele suggesties op basis van bevragingen die we gedaan hebben”, zegt Hens nog. Het grote voordeel van Odette is dat mensen altijd snel antwoord krijgen. “Tot nu toe moesten onze baliemedewerkers op alle vragen antwoorden, maar als het heel erg druk is aan de balie is dat niet zo gemakkelijk. Bovendien konden we enkel antwoorden tijdens de kantooruren. De vragen die nu gesteld worden in het Frans of Engels worden wel automatisch doorverbonden met onze medewerkers. De chatbot is momenteel enkel beschikbaar in het Nederlands. In het najaar van 2019 leert ‘Odette’ ook Engels om de vele internationale toeristen te woord te staan.”

Daarnaast is de populaire ‘The Crystal Ship: street art tour’ nu ook beschikbaar met een chatbot als persoonlijke gids via Facebook Messenger. De chatbot geeft niet enkel routeaanwijzingen, maar zorgt aan de hand van tekst, foto en video ook voor inhoudelijke info over de verschillende werken. “We zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om onze stad thematisch te ontsluiten”, verduidelijkt Marketing Manager Pieter Hens. “We zijn de eerste stad die een rondleiding op deze manier aanbiedt. Het lijkt wel of een virtuele gids je begeleidt tijdens je bezoek. Moet je ondertussen naar het toilet, dan typ je gewoon toilet en Odette geeft aan waar de dichtstbijzijnde toiletten zijn?”

Voor de creatieve invulling van de wandelbot ging Toerisme Oostende vzw in zee met het Gentse bureau Hurae. “Iedereen met een smartphone kan vanaf nu op een interactieve manier de street art route beleven”, bevestigt Client Director van Hurae Sam Sisk. “Mopjes, goeie tips om te eten en te drinken én een immense kennis over street-art. Ik dacht even de ware te hebben gevonden maar het bleek de chatbot voor street art in Oostende te zijn. Gelukkig, want ik ben al getrouwd. Het is heel tof en ontzettend gebruiksvriendelijk om op deze manier het street art parcours van The Crystal Ship te ontdekken”, vult Hannes Coudenys, Creative Director Hurea, aan.