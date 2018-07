Op stap langs de kust met Google Street View 13 juli 2018

02u31 0 Oostende De volledige kust is ingeblikt nadat 160 kilometer werd afgewandeld met camera's van Google Street View.

Wandelaars aan de kust kunnen hun staptocht via de beelden nu ook voorbereiden. Het provinciebedrijf Westtoer wil hiermee het wandelnetwerk aan zee te promoten. Google stelde in vorige zomer camera's ter beschikking aan twee jobstudenten van Westtoer. De meest in het oog springende camera was de Google Trekker, een opvallend toestel van 20 kilogram. Deze heeft bovenaan 15 camera's die om de 2,5 seconden een HD-foto nemen. Een gps bepaalt nauwkeurig de locatie van elke foto. Per dag is meer dan 200 gigabyte beeldmateriaal verzameld. In het voorbije jaar is het beeldmateriaal grondig verwerkt. De mooiste, autovrije wandelwegen waren in Google Street View tot voor kort niet beschikbaar. Op initiatief van Westtoer heeft Google nu ook het volledige traject van de kustwandelroute in beeld gebracht. En ja, ook het naaktstrand kan je online bekijken, zonder badgasten weliswaar. De beelden werden immers vroeg in de ochtend gemaakt.





(LBB)