Op ontdekking langs de nieuwe werken van The Crystal Ship: “Dit wordt de béste editie ooit” Leen Belpaeme

09 april 2019

18u09 0 Oostende De kunstenaars van The Crystal Ship zijn volop aan het werk. Heel wat toeschouwers volgen de evolutie van de werken op en de kunstenaars op de voet. Curator Bjorn Van Poucke vindt dit alvast de beste editie van The Crystal Ship tot nu toe.

Nu alle werken vorm krijgen kijkt Van Poucke tevreden naar deze vierde editie. “Ik werk al weken en maanden samen met de kunstenaars. Er zijn voor mij dus weinig verrassingen. Ik ben echt tevreden over alle werken. Het is een sterke editie. Er is voor elk wat wils en we zijn meer dan een streetartfestival. We slagen er in om elk jaar meer te diversifiëren.” Een van de meest indrukwekkende muren is de 40 meter hoge muur in de Nieuwe Stad. Paola Delfin maakt hier drie portretten, waaronder één van de curator zelf. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om één portret te maken, maar in de compositie was het mooier om drie portretten op de muur te schilderen. Paola vroeg of ze mijn portret mocht doen samen ondermeer Tineke van Samenlevingsopbouw in de wijk. Ik ga daar nu niet mee uitpakken. Het is vooral een mooie compositie en schilderij.”