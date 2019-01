Oostendse vrederechter riskeert 6 maanden cel voor fiscale misdrijven Jeffrey Dujardin

11 januari 2019

11u21 0 Oostende De Oostendse vrederechter Guido De Palmenaer riskeert in het Gentse hof van beroep een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor fiscale misdrijven. De sjoemelende vrederechter stond ook al terecht omdat hij kwetsbare bejaarden bestolen zou hebben toen hij hen onder voorlopig bewind plaatste. Zijn advocaat vroeg een vrijspraak, “Het zijn losse flodders waarmee men schiet. Er is geen sprake van fraude.”

De Palmenaer had in 2008 een Zwitserse rekening geopend waarop 500.000 euro stond. Dat bedrag had hij toen niet aangegeven. Drie jaar later haalde hij de rekening leeg en sloot ze af. Het geld belandde vervolgens in zijn kluis, opnieuw zonder verplichte aangifte. Het geld werd ontdekt tijdens een onderzoek in een andere zaak die loopt tegen de vrederechter. “Mijn cliënt is geen ‘criminal mastermind’, hij heeft die schenking in 2009 gekregen van zijn moeder. Het is vreselijk erg, dat je iets krijgt van uw moeder en dan dit allemaal als gevolg krijgt. Het geld zat nog vast met Zwitserse bandjes”, zegt zijn advocaat Luc Arnou. “En dan gaat natuurlijk het groot alarm af, geld uit Zwitserland.” De Palmenaar wou vermijden dat het geld gezien werd als corrupt, zo verklaarde hij ook in het hof. “Ik werd van alles verdacht, ook van corruptie. Dat is het allerergste dat men een magistraat kan verwijten. Ik wou vermijden dat het leek alsof het geld in m’n kluis leek op corruptie. Daarom heb ik zelf die verklaring over het Zwitsers geld afgelegd aan de BBI.”

6 maanden cel met uitstel

De procureur-generaal in beroep, Francis Desterbeck vorderde een gevangenisstraf van zes maanden, al dan niet met uitstel, en een geldboete van 50.000 euro en de verbeurdverklaring. “We staan hier voor de meest absurde zaak die we hier al hebben moeten behandelen”, zei de procureur-generaal. “Wat is het absurde? Akkoord, de tenlasteleggingen hebben een zekere weerslag, maar die zijn niet onoverkomelijk. Meneer had gerust die extra gelden kunnen regulariseren. Hij zou er geen boterham minder om moeten eten. Maar hij heeft gekozen om wild om zich heen te schoppen. Daarnaast werden er met juridische termen gegooid om de situatie te ‘verbraven’. De regularisatie aangifte is vals. Twee rekeningen zijn niet vermeld, dat is valsheid in geschrifte. En hij reed met zijn wagen tot in Zwitserland, vulde zijn auto met geld en kwam terug naar België. Ik zie dat als witwassen.”

Losse flodders

Zijn advocaat Arnou zag het anders. “Mijn cliënt wordt vervolgd voor de gelden op die rekeningen, 349.000 euro in totaal. Dat zijn toch geen specifieke feiten die gelden voor witwassen? Een schenking moet je niet aangeven. Er is niets illegaal aan die gelden, dus een verbeurdverklaring is niet op zijn plaats. Het zijn losse flodders waarmee men schiet. Er is geen sprake van fraude”, aldus meester Arnou die de vrijspraak vroeg in het hof. De zaak wordt op 15 februari verder behandeld waarbij twee bijkomende getuigen zullen gehoord worden.