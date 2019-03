Oostendse politiek blijft hangen in het verleden. Ex-coalitiepartners kibbelen na de scheiding Leen Belpaeme

26 maart 2019

10u53 0 Oostende Drie maanden na de start van de legislatuur is de scheiding tussen sp.a en Open VLD nog niet verwerkt. Tijdens de gemeenteraad werd meermaals gekibbeld tussen de ex-coalitiepartners, zoals enkel ex-partners dat kunnen. Als de Oostendenaars in dit verhaal de kinderen zijn, kunnen we enkel hopen dat de ruzies de komende maanden achterwege blijven en iedereen constructief zijn rol opneemt. Al is het maar voor de kinderen.

Het is ondertussen een gewoonte geworden tussen Open VLD en sp.a om de zwarte pieten rond de vorige legislatuur naar elkaar door te schuiven. Dit tot vervelends toe. Ook bij de start van de gemeenteraad maandagavond zat het er al snel bovenarms op toen Bart Tommelein reageerde op een amendement van Tom Germonpré om de rookvrije zones in te voeren op het strand. “Het siert u dat u het bestuursakkoord wil omzetten in een stedelijke verordening, maar sta mij toe dat wij toch zes jaar tijd hebben om een bestuursakkoord uit te voeren. Dat proefproject zal er deze zomer wel komen, maar u moet wel een beetje geduld hebben zodat wij het een en ander kunnen afspreken met de diensten en de politie. Trouwens, u zult straks zien dat men met het vorige bestuur ook niet altijd even snel was om koninklijke besluiten om te zetten tot verordeningen. Wij moeten vandaag het koninklijk besluit rond watersporten stemmen omdat de vorige verantwoordelijken dat nagelaten hebben.” Daarop begint John Crombez luidop commentaar te geven. “Meneer Crombez ik was tijdens de vorige legislatuur minister en niet hoofd van de politie. Dat was iemand anders.” Als bij de stemming over honden op het strand één lid van sp.a tegenstemt merkt Tommelein smalend op dat hij nu weet waarom men in de vorige meerderheid nooit tot resultaten is gekomen. De toon is gezet.

Ook bij het punt over de verordening betreffende de dieren wil Germonpré opnieuw een ‘handje helpen’ en dient een amendement in om levende dieren te verbieden op de kermis. Ook een punt uit het bestuursakkoord. Ook hier gaat de meerderheid niet op in omdat ze dit grondig willen onderzoeken. Tommelein komt daarbij terug op het koninklijk besluit dat niet was omgezet en vond het vreemd dat de oppositie het bestuursakkoord begint over te schrijven. “Jullie hebben er zelf nooit aan gedacht, maar willen het nu wel halsoverkop uitvoeren.” Tom Germonpré kon de uithaal al niet smaken. “Ik vind het een beetje raar dat u altijd op die manier naar het vorige bestuur verwijst want ik kan me levendig herinneren dat het altijd de Open VLD was die pleitte voor de uitbater van het ponykraam. U had echt wel iets in de pap te brokken en nu doen alsof u nog altijd maagd bent is echt niet geloofwaardig. Ik hoop dat u niet elke zitting op die manier zal reageren.” Ook Crombez begon het wat beu te geraken. “U verwijst elke gemeenteraad opnieuw naar het vorige legislatuur, terwijl u partij daar ook in zat. Dat is gewoon flauw.” De uithaal van Crombez schoot dan weer in het verkeerde keelgat bij de burgemeester. “U hebt geruime tijd deze stad bestuurt met een ruime meerderheid. U had daar geen andere partij voor nodig. Ik kan genoeg zaken opnoemen die er door gejaagd zijn zonder dat u daar een andere partij voor nodig had.”

Na Tommelein kon ook Natacha Waldmann van Groen het op het einde van de zitting niet laten om uit te halen omdat sp.a wilde weten of het nieuwe bestuur de afschaffing van de onderhoudsplicht zal handhaven. Het vorige bestuur besliste dat kinderen niet verantwoordelijk zijn om de kosten te dragen van ouderen die hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen. “Is dat jullie campagne van sp.a? Ewel proficiat ermee. Jullie maken de Oostendenaars onnodig bang want wij hebben geen enkele intentie om die onderhoudsplicht terug in te voeren. Zorg dat u voorstellen stoelen op iets. Jullie komen er blijkbaar niet toe om eigen voorstellen te formuleren en jullie steken enkel onze punten uit het bestuursakkoord in amendementen.”