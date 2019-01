Oostendse politie neemt afscheid van patrouillehond: “Bedankt voor alle mooie jaren Bart Boterman

24 januari 2019

15u50 0 Oostende De politie van Oostende rouwt om trouwe politiehond Ben. De patrouillehond met meer dan een decennium dienst, is in zijn slaap overleden.

De Mechelse herder werd vaak ingezet in de uitgaansbuurt en tijdens evenementen. “Om de openbare orde te handhaven en herrieschoppers af te schrikken. Zelfs voor het opsporen van mensen werd Ben geregeld ingeschakeld. Kortom, de hond kon veel taken aan”, zegt Eline Goeminne van de politie. De viervoeter stierf ten gevolge van ouderdom. “We hebben onverwacht afscheid moeten nemen van onze politiehond Ben, die vredig in zijn slaap gestorven is. Bedankt voor alle mooie jaren samen. Slaap zacht”, staat er op de Facebookpagina.

De politie van Oostende beschikt momenteel over zeven politiehonden, waaronder vijf patrouillehonden en twee drugshonden.