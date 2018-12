Oostendse opent pop-up Funky Fly in Ensorgalerij Leen Belpaeme

10 december 2018

09u33 0

In de Ensorgalerij in Oostende is de pop-up Funky Fly met kinderkledij geopend. Daphné Vanhoutte runt sinds een jaar haar eigen webshop en wil tijdens de eindejaarsperiode proeven van een eigen winkel. “Ik bied verschillende speciale merken aan die meestal enkel online te vinden zijn. We vullen de collectie voor de gelegenheid aan met origineel en duurzaam speelgoed van Fairplace.be”, licht de Oostendse toe. “Na de geboorte van mijn zoontje, die nu vijf jaar is, zoek je zelf kledij en je vindt niet wat je zoekt. Op die manier is een interesse ontstaan voor kinderkledij en de webshop. Het is goed te combineren met mijn job in de bijzondere jeugdzorg.” Met de pop-up wil Daphné voor een maand haar kledij rechtstreeks aan de man brengen. “Ik wou eens proeven wat het is om een winkel open te houden. Je hoort ook meer wat mensen leuk vinden en wat niet. Online krijg je veel minder feedback. De eindejaarsperiode was geschikt om dit te doen.”