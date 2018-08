Oostendse leert strandbloemen maken 06 augustus 2018

Strandbloemen maken en verkopen, het hoort bij de kust. Deze zomer organiseerde Living by the Sea ofwel de Oostendse blogster Heidi Vandenbussche, daarom enkele workshops 'strandbloemen maken'. Zaterdag was de laatste sessie. "We beginnen altijd met de basistechnieken en leren daarna ook enkele speciale technieken", licht Heidi toe. "Zelf heb ik dat als kind altijd zelf graag gedaan. Ik had al eens iets gemaakt over strandbloemen op mijn blog en dat was heel populair. Daarna kreeg ik ook de vraag waar je zoiets kan leren maken."





Heidi merkt een revival van de strandbloemen.





"De laatste twee jaar zijn er opnieuw heel veel kinderen die bloemen maken. Deze zomer zie je zeker heel veel bloemetjeswinkels door het mooie weer. Zelf vind ik het vooral plezant omdat het uniek is voor de Belgische kust. Je vindt ze nergens anders. Ikzelf hou vooral van de traditionele bloemen met ijzerdraad."





