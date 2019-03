Oostendse Josiane Bossuyt (70) is het gezicht van nieuwe campagne van de Brailleliga Timmy Van Assche

19 maart 2019

18u48 0 Oostende De Brailleliga lanceert haar jaarlijkse campagne tijdens de ‘Week van de Brailleliga’. Een van de gezichten van de campagne is de 70-jarige Oostendse Josiane Bossuyt. “Zonder hulp van de Brailleliga zou het leven een pak moeilijker zijn", getuigt ze.

Het thema van de campagne is een heuse slagzin. ‘De Brailleliga begeleidt gratis blinde en slechtziende personen, hun leven lang.’ De campagne focust op vier sleutelmomenten in het leven van een blinde of slechtziende persoon waarop begeleiding op maat van cruciaal belang is. Vier getuigen, één uit iedere leeftijdscategorie, vertellen in een korte video hun verhaal. Ze hebben het over de moeilijkheden die ze als blinde of slechtziende persoon iedere dag trotseren en hoe ze deze overwinnen. “Een eerste sleutelmoment is de leeftijd 10 tot 12 jaar. Een kind gaat op dat moment naar school en zet ook de eerste stappen naar zelfstandigheid in het dagelijks leven”, vertelt communicatieadviseur Charlotte Santens. “Het volgende moment is 25 tot 30 jaar. Rond deze leeftijd verlaten velen het ouderlijke nest, definiëren ze hun professionele project en leren ze hun administratie zelfstandig te beheren. Een derde leeftijd waarop de Brailleliga de aandacht wil vestigen, is 60 tot 65 jaar. 65 jaar is de laatste leeftijd waarop iemand zijn visuele handicap officieel kan laten erkennen. Het laatste sleutelmoment is 70-plus, voor deze categorie biedt de Brailleliga een grote waaier vrijetijdsactiviteiten", zegt Santens.

“Sociaal vangnet”

Josiane Bossuyt is het gezicht voor die laatste leeftijdsgroep. Ze is te zien op affiches en in een televisiespot. Josiane is ook vaste klant bij de BrailleClub, die als onderdeel van de liga een vrijetijdsactiviteiten, uitstappen en meerdaagse reizen organiseert. “Toen ik vijftig jaar werd, begon mijn zicht er snel op achteruit te gaan. Je kent dat, hé. Eerst ga je naar een dokter en koop je een straffe bril", vertelt de Oostendse. “Maar bij mij was er veel meer aan de hand en uiteindelijk bleek ik te lijden aan macula degeneratie. Mijn zicht gaat er stelselmatig op achteruit en ik zie alleen maar de contouren of silhouetten van mensen. Gelukkig is er de Brailleliga nog. Ik hoorde voor het eerst over hun werking in het Sociaal Huis van Oostende. Ze helpen me niet alleen met het in orde brengen van papieren voor de mutualiteit, maar regelen ook uitstapjes en organiseren gezelschapsspelletjes. Elke twee weken kom ik bijvoorbeeld breien met mijn vriendinnen in ontmoetingscentrum De Boeie. Ze helpen ook met het zoeken naar hulpmiddelen, zoals een speciaal computer- of tv-scherm.” De opnames van de spotjes was voor Josiane een leuke ervaring. “De filmpjes werden zeer professioneel opgenomen, precies alsof we op een grote filmset stonden. Ik heb hier met plezier aan meegewerkt. Zonder de Brailleliga zou mijn leven een flink stuk moeilijker zijn. Ze vormt mijn sociaal vangnet en ben hen daarom enorm dankbaar.” Alle info over de campagne: www.weekbrailleliga.be.