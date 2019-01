Oostendse in VIER-programma De Sollicitatie: “Onze taak was om sollicitant op gemak te stellen.” Leen Belpaeme

10 januari 2019

De Oostendse actrice Isabelle Vandemaele is vanaf nu te zien in het programma De Sollicitatie op VIER. Ze speelt de receptioniste die vragen stelt aan de sollicitanten die aan het wachten zijn. “Ik werd eind 2017 gecontacteerd met de vraag of ik wou deelnemen aan de casting. Ik vond het eigenlijk vreemd, maar ze zochten blijkbaar een atypische receptioniste. Ik kreeg ook speciale kledij, wat flamboyanter dan je zou verwachten”, licht Isabelle toe. In het realityprogramma komen echte werkzoekenden langs bij bedrijven die een vacature hebben. “De werkgevers en de sollicitanten zijn allemaal ‘echt’. De twee receptionisten zijn acteurs. Onze taak is om enkele vragen te stellen en de sollicitanten op hun gemak te stellen. Dat gesprek wordt gefilmd met verborgen camera’s waardoor je op den duur amper nog door hebt dat er gefilmd wordt. Er werd ook weinig geregisseerd. De vragen kwamen heel spontaan. Het was een leuke ervaring.” Isabelle staat ondertussen ook nog regelmatig op de planken met haar monologen L-Vis en VéloDroom. “Daarnaast doe ik ook wat reclamewerk en ik ben nu ook gestart met een nieuw project. Wij, de verdronkenen is een samenleesproject over vier generaties van zeevaarders waarbij we elke woensdagavond samen voorlezen uit het Deens boek.