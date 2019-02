Oostendse cricketclubs behoren tot Belgische top en vallen in de prijzen Timmy Van Assche

25 februari 2019

10u33 0 Oostende De twee Oostendse cricketclubs mochten stevig vieren tijdens een ceremonie van de Belgische Cricketfederatie BCF. Ostend CC werd verkozen tot meest waardevolle club, bij Ostend Exiles viel speler Soheel Hussain in de prijzen. “Onze sport is aan een opmars bezig - ook in Oostende. We kijken dan ook uit naar de komst van accommodatie op De Schorre.”

De Internationale federatie van Cricket ICC is bezig aan een wereldtournee ter promotie van het komend wereldkampioenschap, dat dit jaar plaatsvindt in Engeland. Vorige week was de ICC te gast in Brussel, waar de de Belgische Cricketfederatie een ceremonie hield en prijzen uitdeelde aan Belgische cricketclubs. En daarbij liepen twee Oostendse teams in de kijker.

Cricketsport in opmars

Oostende heeft twee cricketclubs: Ostend CC, opgericht in 1998, en Ostend Exiles CC dat vier jaar later ontstond. Terwijl Ostend CC in de hoogste Belgische divisie speelt, heeft Exiles net promotie heeft naar de eerste klasse afgedwongen door een sterk resultaat neer te zetten in de tweede divisie. “De voorbije jaren kende cricket een enorme boost in België en kwamen er tientallen nieuwe clubs bij. Vandaar dat ICC ook in ons land te gast was”, vertellen voorzitter Bunti Hameed van Ostend CC en speler Soheel Hussain van Exiles. “Belgische cricketliefhebbers konden de echte wereldbeker aanschouwen en er was ook politieke belangstelling.”

Twee prijzen voor Oostendse cricketclubs

Ostend CC kreeg de prijs van meest waardevolle club in ons land, vooral omdat ze hofleverancier zijn van de nationale Belgische cricketploeg. “Het is een mooie prijs en erkenning voor onze club. We zijn zeer vereerd dat we ze mochten ontvangen”, zegt voorzitter Bunti. Soheel Hussain van Exiles werd verkozen tot beste ‘bowler’ - speler die de bal gooit - van de tweede klasse. Het was al de tweede keer dat hij deze prijs kreeg, in 2016 won hij die prijs ook in de eerste divisie. “Het is een beloning voor het harde werk dat tijdens het jaar wordt geleverd op het veld. Ik hoop hem volgend jaar opnieuw te winnen”, glundert Soheel.

Cricket in Oostende

De sport, die voor niet-kenners een vrij ingewikkeld spel- en scoreverloop kent, is bij ons niet zo bekend. “Het klopt dat cricket een typisch Britse sport is. Behalve in Groot-Brittannië en haar voormalige kolonies wordt het in niet zo veel landen professioneel gespeeld. Maar onderzoek heeft aangetoond dat Vlamingen, jawel, aan de basis liggen van de sport”, knipoogt Bunti. Zo zouden Vlaamse wevers uit de Frans-Belgische grensstreek al in de twaalfde eeuw de sport beoefenen. Daarbij zouden ze de wevers, die ook schapen hielden, hun (herders)staf gebruiken om een bal te kaatsen - vandaar de naam cricket of ‘met de krik ketsen’. Pas wanneer Vlaamse wevers het Kanaal overstaken in de late middeleeuwen, pikten de Britten de sport op. Maar hoe moeten we cricket nu plaatsen in Oostende? “Door deze twee prijzen te winnen, zetten we Oostende alvast extra op de cricketkaart. Weet je, lang geleden speelden we cricket in het park in de Vogelzangwijk”, gaat Bunti door. “We hadden niet meer dan een tennisbal ingepakt met plakband en goedkope ‘bats’ of knuppels. Online professionele knuppels kopen, was toen niet mogelijk. We gingen dus met de auto naar Engeland om dure, maar authentieke en professionele knuppels te kopen.” In het kader van de professionalisering van de sport, bespelen de twee clubs nu een veld achteraan in sportpark De Schorre. “Elke ploeg heeft zo'n dertig spelers, wij hebben daarenboven een jeugdploeg van zo’n vijftien jongeren”, zegt Soheel. “Je vindt hier spelers met roots in Pakistan, India en Afghanistan die zich hier volledig uitleven. Van politieke spanningen of verschillen, is hier absoluut geen sprake. Wij willen gewoon cricket spelen. Punt. Onze twee teams doen het uitstekend. Later dit jaar - het cricketseizoen begint pas in april - spelen de twee Oostendse teams tegen elkaar en dat zorgt voor aardig wat sportieve rivaliteit, hoor.” De twee teams kijken ook uit naar de komst van betere accommodatie in het sportpark. De dichtste kleedkamers liggen op zo’n 300 meter. Het stadsbestuur maakt werk van een nieuwe accommodatie, die gedeeld zal worden met baseballclub Piranhas en American footballteam Ostend Pirates. Een exacte timing is er nog niet, maar er komt wel overleg tussen de stad en verschillende teams.