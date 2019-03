Oostends stadsbestuur op tweedaagse in Gent om aan meerjarenplan te werken Leen Belpaeme

06 maart 2019

17u46 0 Oostende Het Oostendse college van burgemeester en schepenen van is naar Gent getrokken voor een tweedaagse, om te werken wel te verstaan.

“De burgemeester en schepenen zullen er het bestuursakkoord vertalen naar een nieuwe missie en naar strategische doelstellingen voor de stad Oostende. Het is de start van een traject richting een breed gedragen meerjarenplan waarin de Oostendenaars hun zeg zullen hebben”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Het schepencollege brengt woensdag en donderdag door in afzondering en laat zich begeleiden door StreetwiZe. Er staan ook enkele teamactiviteiten op het programma. Eerder trok het Gentse college naar Oostende voor een gelijkaardig traject.

“Er ligt heel wat werk op de plank in onze stad aan zee. Op basis van ons bestuursakkoord gaan we hard werken aan een nieuwe missie en strategische doelstellingen voor onze stad. We zorgen tijdens deze tweedaagse voor een stevig fundament om daarna samen met de Oostendenaars verder op te bouwen. Zij zullen ook hun zeg hebben in het meerjarenplan dat we tegen eind dit jaar klaar zullen hebben”, licht burgemeester Tommelein nog toe.