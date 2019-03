Oostends gezin organiseert gratis pianofestival in woonkamer (en er is plaats voor 50 toeschouwers) Leen Belpaeme

05 maart 2019

17u50 0 Oostende In het huis van de familie Lievens in de Plantenstraat is muziek alomtegenwoordig. Dirk Lievens en Ann-Sofie Vande Ginste zijn allebei violisten en de vier kinderen van het gezin zijn ook met muziek bezig. Het gezin nodigt ook professionele muzikanten uit om concerten te geven. Er is plaats voor zo’n 50 toeschouwers. In maart en april is er een pianofestival. Zaterdag 9 maart is het eerste optreden.

Toen Dirk en Ann-Sofie hun huis verbouwden, zorgden ze voor een ruimte om concerten te kunnen geven. In het zaaltje is plaats voor 50 toeschouwers. Wie geen plaats meer heeft, mag gerust in de zetel gaan zitten. Er is ondertussen ook al een extra ruimte achter het huis van het koppel. “De ingang ligt in de Gerststraat. We willen er tentoonstellingen of theatervoorstellingen organiseren. De volledige site hebben we de naam ‘Baai’ gegeven. De voorbije jaren hebben we al zo’n 25 voorstellingen of concerten georganiseerd. Nu is er ook een heus pianofestival. Verschillende muzikanten hadden ons gevraagd om hier te spelen, dus hebben we een mooi programma uitgewerkt. Er komen vier pianisten spelen op 9 en 31 maart en op 27 en 28 april. Het zijn mensen die op een hoog niveau spelen en die op een of andere manier verbonden zijn aan het conservatorium. Ze brengen ook allemaal een ander repertoire. Aan de concerten is dan nog een tentoonstelling gekoppeld van Jacky Tavernier op 27 en 28 april.”

Het koppel vraagt geen entreegeld. “We hebben een spaarpot en die gaat de dag zelf rond. Mensen kunnen er dan insteken wat ze willen. De sfeer hier is ook altijd ontspannen en open. Over het algemeen hebben we altijd een mooie opkomst, al is dat zeker niet onze ambitie op zich.”

Muzikaal gezin

Het gezin geeft ook eigen concerten. “Wij treden ook wel eens op met het gezin als kwintet met de strijkers. Drie van onze kinderen treden ook op met de naam B+, dat is namelijk onze bloedgroep. Onze oudste zoon Johannes is meer bezig met woord, maar hij speelt ook piano. Eva speelt viool en piano, Valentijn bespeelt de saxofoon, contrabas en de basgitaar en Florian doet cello en zang. We hebben hen nooit verplicht om muziek te spelen, ze hebben voor zichzelf beslist. Het is wel leuk dat we samen muziek kunnen spelen en die passie kunnen delen.”

Meer informatie op www.interbellumconcerten.be.