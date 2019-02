Oostendenaars trekken naar Duinkerke: “We blijven vluchtelingen helpen die honger hebben” Leen Belpaeme

17 februari 2019

13u29 0 Oostende Een groep vrijwilligers uit Oostende trok vandaag naar Duinkerke met hulpgoederen. De vrijwilligers komen op geregelde tijdstippen samen om vluchtelingen te helpen. Eind 2015 werden in onze regio heel wat initiatieven opgestart om de vluchtelingen te helpen, veel initiatieven zijn ondertussen gestopt maar deze vrijwilligers doen nog altijd verder.

Op zaterdagmiddag kwamen een tiental mensen samen om de spullen die ze ingezameld hebben te sorteren en klaar te maken om zondag af te leveren. Aan de ene kant liggen etenswaren, sinaasappelen, blikken met fruit, melk, theezakjes en boter. Alle etenswaren worden verdeeld over voedselpakketten. Aan de andere kant worden dekens opgerold en vastgebonden. Er zijn tapijten en zakken met warme kleren. Deze keer zijn er heel wat mensen op de afspraak. Tijdens vorige tochten naar Duinkerke was dat niet altijd het geval. De problematiek is dan ook minder zichtbaar in vergelijking met eind 2015, maar toch blijven deze vrijwilligers doorzetten. “We zijn gestart bij de grote vluchtelingencrisis toen 6000 vluchtelingen samentroepten in Calais en Duinkerke. We trokken toen met een groot konvooi richting Frankrijk. Ondertussen zijn er nog zo’n 500 vluchtelingen in Duinkerke aanwezig, maar zij leven nog altijd in even erbarmelijke omstandigheden. Als we aankomen in Duinkerke op een plaats waar aanvankelijk niemand is, komen plots heel wat mensen naar ons toe. Vorige keer was er een groep Pakistani die onmiddellijk begonnen te eten omdat ze zoveel honger hadden. Ze worden gediscrimineerd bij de voedselbedelingen die er georganiseerd worden en vallen uit de boot”, vertelt initiatiefnemer Johan Bultiauw. Ondanks het warme weer blijven ook de dekens en tenten noodzakelijk. “Het mag overdag dan wel wat warmer zijn, ’s nachts is het nog altijd heel koud en ook aan de grond vriest het nog. Vorige keer hebben we gezien dat een 50-tal mensen geen tenten heeft en dat brengen we nu mee. We zullen voor hen eerst een kamp maken zodat ze tenminste beschut zijn bij regenweer.” Terwijl veel initiatieven ondertussen gestopt zijn omdat het enorm tijdrovend is en de noodzaak minder groot werd, doen ze hier nog altijd verder. “De nood blijft. Het is waar dat er enorm veel werk in kruipt. Je moet spullen inzamelen, mensen warm maken om te helpen en telkens ter plaatse gaan. We zullen nu ook een feitelijke vereniging oprichten om financiële giften transparant te kunnen regelen. We blijven voortdoen en geven ondertussen ook informatie aan de migranten. Engeland is het beloofde land niet en we raden hen dan ook aan om asiel aan te vragen. Al die mensen willen heel graag werken”, zegt Bultiauw.

De groep trok met een vijftal wagens richting Frankrijk en ook twee dokters, waaronder Réginald Moreels van Dokters van de wereld gingen mee. Enkele vrijwilligers helpen al lange tijd mee, zo ook Isabelle Vandemaele. “Ik help al twee jaar mee. Vroeger was ik betrokken bij de daklozenopvang van dokter Daniëls, maar toen het OCMW het initiatief overnam ben ik gestopt. Ik zet mijn engagement nu verder voor vluchtelingen. Alle kleine beetjes helpen. Het is wel frustrerend omdat de Franse politie er regelmatiger langsgaat om alles terug af te breken. Toch blijven we gaan. Ik stel me altijd voor dat als ik zou moeten vluchten, ik ook blij zou zijn als mensen zouden zijn die ons helpen”, vertelt de Oostendse.