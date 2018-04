Oostendenaars promoten zelf uitgaansleven FUIFNUMMERS POSTEN AVONTUREN OP INSTAGRAMPAGINA 'TIS GANK' LEEN BELPAEME

25 april 2018

02u37 1 Oostende De Koningin der Badsteden zet alle zeilen bij om het imago van de uitgaansbuurt te herstellen en maakt hierbij gebruik van Instagram. Een twintigtal ambassadeurs zullen voortaan geregeld foto's posten van hun avonturen op de Instagrampagina 'Tis gank'.

Oostende probeert al sinds 2002 om het uitgaansleven in Oostende aan te zwengelen met het Positief Uitgaansbeleid. "Terwijl uitgaan in Oostende de laatste jaren veiliger is geworden- zo tonen de cijfers- is het imago van de uitgaansbuurt nog niet meegeëvolueerd. Dat leiden we af uit gesprekken met de schoolgaande jeugd, caféuitbaters, de jeugdhuisconsulenten en studenten. Daarom trachten we nu ook om het negatieve beeld van de stad bij te stellen. We organiseren al de jaarlijkse Summer Kick-Off in de Langestraat met Oostendse bands en dj's en de 'Tis gank!'-filmpjes die werden opgenomen met enkele Oostendse jongeren en Preuteleute. Dit jaar slaat de stad de handen in elkaar met heel wat Oostendse feestvierders om het uitgaansleven in beeld te brengen op sociale media", licht Krista Claeys toe. Naast de Facebookpagina 'Uitgaan in Oostende' wordt ook de Instagrampagina 'Tis gank!' gelanceerd. "We hebben een twintigtal ambassadeurs aangesproken die de pagina wekelijks zullen overnemen. Zij zullen hun avonturen voor, tijdens en na het uitgaan delen", zegt de schepen. De ambassadeurs zijn Oostendenaars met verschillende achtergronden. "We hebben dj's, zoals Gilles Vanmassenhove ofwel dj gvQ , mensen die achter de bar werken, een youtuber en gewone uitgaanders", licht Carl Vandebotermet, coördinator Positief Uitgaansbeleid toe. De jongste ambassadeur is de 17-jarige Aimé Maes en de oudste, is Maarten Vanmassenhove (30). "Het is de bedoeling dat ze meer doen dat enkel foto's plaatsen van de uitgaanservaring. Er kunnen foto's online gezet worden van een grote fuif achter de schermen, maar we willen bijvoorbeeld ook gaan voor items over fashion en uitgaan samen met bekende Oostendse winkels."





Kroegentocht 'Instawalk'

Naast de Instagrampagina wordt ook de hashtag '#tisgank' actief gepromoot. "Met de hashtag willen we online én offline aanwezig zijn in het uitgaansleven. We tonen op die manier dat het de moeite is om uit te gaan in Oostende. De foto's zullen later ook te zien zijn op een Instawall in de uitgaansbuurt zelf." De campagne gaat officieel van start op zaterdag 28 april met de allereerste Oostendse instawalk.





"Samen met heel watfeestvierders duiken we het nachtleven in en delen we onze avonturen op sociale media. Het parcours van deze kroegentocht gaat van start in De Crayon, maar waar het naartoe zal leiden is momenteel nog geheim. Iedereen kan gratis deelnemen."