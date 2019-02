Oostendenaar Wouter Blomme nieuwe directeur UNIZO West-Vlaanderen Leen Belpaeme

08 februari 2019

17u14 0 Oostende Wouter Blomme wordt vanaf 1 april 2019 de nieuwe directeur van UNIZO West-Vlaanderen.

De 43-jarige Oostendenaar volgt Frederik Serruys op die eind vorig jaar koos voor een nieuwe uitdaging. “Ik kom uit een zelfstandig nest en weet dus maar al te goed wat de bezorgdheden van onze ondernemers zijn. Ik wil ook ‘de’ duidelijke stem zijn van onze West-Vlaamse ondernemers binnen zowel de organisatie, als naar de overheden toe”, zegt Blomme die de overstap maakt van netbedrijf Fluvius, waar hij verantwoordelijk was voor public affairs en corporate communicatie. Met het oog op de Vlaams, federale en Europese verkiezingen van 26 mei maakt UNIZO de West-Vlaamse prioriteiten voor komend werkjaar bekend. Zo vraagt Unizo dat er een administratieve vereenvoudiging wordt doorgevoerd op alle bestuursniveaus. De organisaties vraagt ook om komaf te maken met betalingsachterstanden. “Dit is immers veelal een belangrijke oorzaak van faling. Iedereen, grote ondernemingen en overheden incluis, dienen daarom een betalingstermijn van 60 dagen te respecteren.” Tot slot vraagt Unizo om de stijgende trend van de transmigratie in 2018 nauwlettend in de gaten te houden. “Een accurate beveiliging van de haven van Zeebrugge is daarvoor existentieel. De overheid moet hier nu dringend werk van maken want de plannen hiervoor liggen al maanden klaar.”