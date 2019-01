Oostendenaar Rutger Denaet lanceert trailer van nieuwe kortfilm Timmy Van Assche

01 januari 2019

14u40 0 Oostende ‘De Laatste Dagen’, zo heet de nieuwe kortfilm van regisseur Rutger Denaet naar een verhaal van Elias Smekens. “We laten zien hoe broos het leven kan zijn”, vertelt het duo.

Het verhaal van De Laatste Dagen werd geschreven door Elias Smekens, bekend als programmadirecteur van NRJ-radio en vroeger programmamaker bij Q-Music, MNM en Radio Donna. Via een oproep op de radio kwamen Rutger en Elias in contact met elkaar in contact. “Ik had een verhaal geschreven, gebaseerd op een liedje uit mijn eigen album - ik ben namelijk ook muzikant”, vertelt Elias. “Van een van de liedjes wou ik het verhaal verfilmd zien. Toen ik hierover vertelde op de radio, reageerde Rutger op mijn oproep. We spaken een eerste keer af in Antwerpen en de klik was er meteen. Samen strikten we enkele Vlaamse topacteurs.” Het duo werkte een jaar lang aan de film met Johny Voners, Camilia Blereau, Door Van Boeckel, Elke Van Mello, Lander Smekens, Wouter Hendrickx, Loes Van den Heuvel en Peter Gorissen.

Opnames in Oostende

De opnames vonden plaats in Oostende, de thuishaven van Rutger. Vorig jaar ging zijn kortfilm ‘Anders’ in première op het Filmfestival van Oostende. Met de film wou hij het taboe rond andersgeaardheid doorbreken. De film werd toen met open armen onthaald door pers -en publiek. Loes Van den Heuvel verbond haar meterschap aan de kortfilm. Ook nu ziet De Laatste Dagen er veelbelovend uit. Denaet volgde in zijn jeugdjaren les in basisschool Stene en atheneum Pegasus in Oostende. Rutger verdween om persoonlijke redenen even uit het schoolcircuit. “Nadat ik de draad terug oppikte, volgde ik audiovisuele vorming in de Kunstacademie van Brugge. Ik vond er mezelf terug en dat weerleg ik ook in mijn films. Door een bundeling van levenservaringen in verhalen, creëer ik waarheidsgetrouwe films die, op zijn zachtst gezegd, een emotionele impact nalaten. Met de nieuwe film laten we zien hoe broos het leven kan zijn en hoe snel het allemaal kan afgelopen zijn.” De trailer is te bekijken via www.rutgerdenaet.com of www.facebook.com/kortfilmdld. De première is voorzien in september.