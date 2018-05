Oostendenaar moet 306.000 euro drugsgeld terugbetalen 04 mei 2018

Een 54-jarige man uit Oostende moet liefst 306.000 euro winst terugbetalen die hij maakte nadat hij jarenlang heroïne verkocht.





Alain V. ontsnapt daarmee zelfs aan erger want het Openbaar Ministerie had 510.000 euro terug geëist van hem. V. was een van de grotere dealers uit Oostende en bracht in enkele jaren tijd 23 kilogram heroïne aan de man. Zelf reed hij meerdere malen per maand naar Rotterdam om de harddrugs aan te kopen. Hij kocht er telkens voor 100 tot 160 gram aan. Zelf betaalde hij 10 euro per gram heroïne, maar aan zijn eigen afnemers vroeg hij 25 euro. Zo maakte hij per gram 15 euro winst, en die optelsom moet hij nu terugbetalen. De man zelf is al 10 jaar invalide verklaard en krijgt een uitkering van 1.000 euro per maand. Na een doorgedreven onderzoek door de politie kwam alles aan het licht. De man blijft evenwel ontkennen dat hij zelf verslaafd is en minimaliseert de feiten. V. moet nu voor 30 maanden naar de cel. (JHM)