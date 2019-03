Oostendenaar moet 3 jaar de cel in na grootschalige oplichting van Proximus Bart Boterman

26 maart 2019

17u19 0 Oostende De 36-jarige Oostendenaar Bjorn I. is tot drie jaar effectieve celstraf veroordeeld omdat hij telecomoperatoren en hun klanten voor tienduizenden euro’s oplichtte. De man, werknemer in telecomwinkels, ging erg spitsvondig te werk en had een tiental handlangers. Volgens het parket zou Bjorn I. voor 130.000 euro buit hebben gemaakt, al hield de rechter dat op 70.000 euro. Het bedrag werd verbeurd verklaard.

“Binnenkort eten we kaviaar op kosten van Proximus”, schreef hoofdbeklaagde Björn I. in een berichtje dat werd ontdekt door de speurders. De Oostendenaar was erg bedreven met de software van de telecomoperator. Het begon in 2013 met oplichting bij koppelverkoop van smartphones en abonnementen. Hij liet klanten het volledige bedrag betalen, stak het verschil in eigen zak en maakte frauduleuze facturen om dat weg te moffelen. De man zette als werknemer ook onrechtmatig belkredieten van klanten naar zijn eigen simkaart om zijn eigen belwaarde te verhogen. Maar dat was eerder kleinschalige oplichting en diefstal in vergelijking met welk systeem hij later opzette.

Tien handlangers

In totaal ronselde de man tien medeplichtigen. Zo schakelde hij vrienden en kennissen in om tientallen sterk afgeprijsde smartphones, die echter gekoppeld waren aan abonnementen, te kopen op naam van nietsvermoedende onbekenden. Zij kregen plots hoge facturen in de bus. Als verkoper gaf hij valse namen en onbestaande bedrijven op tijdens facturatie. Hij verkocht de smartphones vervolgens door en streek het geld op. Zijn manier van oplichten werd echter nóg inventiever en grootschaliger.

“Hij logde in op de systemen van Proximus en zette op allerlei manieren belkredieten van honderden klanten over naar eigen simkaarten. Daarvoor moest hij genoeg prepaidkaarten bemachtigen om abonnementen en belkredieten over te zetten. De prepaidkaarten liet hij door kennissen in de telefoniewereld tegen betaling aanleveren na diefstal bij hun werkgevers”, duidde de procureur op het proces. Toen hij na ontslag geen toegang meer had tot systemen van Proximus, kreeg hij tegen betaling inloggegevens via medeplichtigen uit de telefoniewereld. Hij begon zijn pijlen ook te richten op de systemen van operatoren Base en Orange.

0900-nummers

“In totaal werd 210.000 euro aan belwaarde ontvreemd. Dat geld verzilverde hij door zelf of medeplichtigen te laten telefoneren naar betalende 0900-nummers die hij zelf huurde. De provider van het 0900-nummer krijgt ongeveer veertig procent van de opbrengsten, waardoor Bjorn I. ongeveer 130.000 euro overhield”, aldus het openbaar ministerie op het proces.

In 2015 werd Bjorn I. opgepakt en in voorlopige hechtenis geplaatst. “Maar slechts acht dagen na zijn voorlopige invrijheidstelling begon hij opnieuw. Met online gevonden gegevens van leden van sportclubs en verenigingen kocht hij opnieuw smartphones en abonnementen. Slachtoffers kregen hoge facturen in de bus. Toen hij opnieuw werd opgepakt en na een tijd werd vrijgelaten met een internetverbod, bleef hij gewoon verder doen met nieuwe oplichtingstechnieken. Deze man is bijzonder inventief en kwam tot geen enkele inkeer. Hij kreeg nochtans twee kansen. Frappant is de luxueuze levensstijl van hem en zijn medeplichtige echtgenote. Zijn berichtje over die kaviaar bewijst dat”, aldus het openbaar ministerie, die 4 jaar cel en 130.000 euro verbeurd verklaring vroeg.

De advocaat van Bjorn I. stelde dat de man de feiten pleegde om in het onderhoud van zijn groot samengesteld gezin met zeven kinderen te voorzien. “Hij vond zichzelf gewoonweg te slim om betrapt te worden”, klonk het ook. De rechter veroordeelde hem tot 3 jaar effectieve celstraf en een verbeurd verklaring van 70.000 euro, een pak minder dan het openbaar ministerie had geëist. Tien medeplichtigen kregen straffen tot 18 maanden cel, deels met uitstel, of een werkstraf. Ze moeten elk ook enkele duizenden euro’s die ze verdienden ophoesten bij wijze van verbeurd verklaring.