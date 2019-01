Oostendenaar (51) krijgt 40 maanden cel voor inbraken en diefstal Jeffrey Dujardin

16 januari 2019

22u44 0 Oostende Een 51-jarige dakloze uit Oostende heeft in het Gentse hof van beroep 40 maanden cel gekregen voor drie inbraken en een diefstal. Een bevestiging van de straf uit eerste aanleg.

Op camerabeelden was te zien hoe Pascal M. op 16 augustus 2017 samen met z’n kompaan twee dozen kledij naar buiten droeg uit een garage van een handelaar. Korte tijd nadien werd het pand in brand gestoken. De man ontkende zijn betrokkenheid, ook al heeft hij al een strafblad van zeven bladzijden. De vijftiger werd ook al schuldig bevonden aan vier inbraken begin 2018 in Oostende, onder meer in een wassalon. De dakloze man wordt trouwens verdacht van een hele reeks brandstichtingen aan het Mijnplein en in de Oude Vercamerschool. Eind januari 2018 kreeg hij ook al drie jaar celstraf voor diefstallen uit garageboxen en op bouwwerven.