Oostendenaar (20) stuurt kat naar rechtbank en krijgt nu 15 maanden cel voor inbraak in nachtwinkel twee jaar geleden

19 maart 2019

13u13 0 Oostende Een 20-jarige Oostendenaar is twee jaar na een inbraak in een nachtwinkel in Blankenberge bij verstek veroordeeld tot 15 maanden cel. Met een minderjarige kompaan ging hij op 5 april 2017 aan de haal met de kassa en pakken sigaretten.

De politie hield een kleine klopjacht en betrapte de twee tijdens een inbraak in een garagebox wat verderop. De gestolen pakken sigaretten werden op het dak van de garagebox gevonden. De twee arrestanten bekenden dat zij de inbrekers waren en werden vrijgelaten. Op 6 juli 2017 sloeg de meerderjarige Christiaan L. nogmaals toe. In het ziekenhuis Maria Middelares in Gent ontvreemdde hij een gsm van een patiënt uit een kamer. Het parket besloot de jongeman voor de rechtbank te dagvaarden. Het proces vond bijna twee jaar na de inbraak in de nachtwinkel plaats. Christiaan L. stuurde echter zijn kat en is veroordeeld tot 15 maanden cel. De man wordt wellicht eerstdaags opgepakt en in de gevangenis gestopt. Als hij kan bewijzen dat hij de dagvaarding niet kreeg, kan hij nog verzet aantekenen. In het andere gevoel kan hij in beroep gaan.