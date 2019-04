Oostende zoekt een stadsfotograaf Leen Belpaeme

08 april 2019

13u58 6 Oostende Het Stadsbestuur van Oostende schrijft een fotografiewedstrijd uit voor alle Oostendenaars vanaf 18 jaar. De winnaar mag zich een jaar lang ‘Stadsfotograaf van Oostende’ noemen. Behalve de eer, de aandacht en tal van interessante foto-opdrachten krijgt hij of zij exposure met een eigen tentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen.

“We willen de Oostendse fotografen de kans geven om hun mooiste foto’s van Oostende te delen met het grote publiek. We zoeken beelden van verborgen parels, verscholen plekjes of het gevoel van eindelijk thuiskomen”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert. Uit de inzendingen selecteert een jury van drie prominente beroepsfotografen 27 foto’s die in de Nieuwe Gaanderijen op groot formaat zullen worden getoond van 4 november 2019 tot en met 5 januari 2020. Uit die genomineerde fotografen kiest de jury één winnaar die de titel van Stadsfotograaf Oostende een jaar lang mag opspelden. De winnaar zal beelden maken voor het stadsmagazine De Grote Klok en het maandelijkse UiTmagazine en krijgt bovendien een eigen tentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen in 2020.

Tussen 1 mei en 31 augustus kunnen alle Oostendenaars vanaf 18 jaar hun foto’s via www.oostende.be/cultuur bezorgen aan de dienst Cultuur van de stad Oostende.