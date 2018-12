Oostende zet nieuwe jaar in met sfeervol vuurwerkspektakel Timmy Van Assche

01 januari 2019

03u19 0 Oostende Oostende zette het nieuwe jaar op feestelijke wijze in. Nadat het vuurwerk vorig jaar nog werd afgelast door het slechte weer, was het dit jaar weer drummen geblazen op de zeedijk en in de uitgaansbuurt.

Absolute klassieker op oudejaar is het vuurwerk op het Groot Strand van Oostende. Naar schatting zo’n vijftienduizend feestvierders kwamen om klokslag middernacht samen op de zeedijk om zich te vergapen aan het spektakel. “Het was ideaal weer voor een prachtig vuurwerkspektakel”, verklaart Vincent Drouard van Toerisme Oostende. “Er was weinig wind en de temperaturen waren zacht. Bovendien werd het vuurwerk van vorig jaar afgelast door het slechte weer (en werd een extra lichtspektakel in de Adolf Buylstraat georganiseerd, red.). Daardoor verlangden nóg meer mensen naar vuurwerk.” Het spektakel werd in goeie banen geleid door het Party-Fices uit Namen – zij hadden ook vorig jaar het vuurwerk moeten organiseren. Uiteraard brachten vele groepjes feestneuzen een fles cava, prosecco of champagne mee naar de dijk. “We plaatsten vijf glasbollen op de zeedijk, zodat mensen achteraf makkelijk hun lege fles kwijt konden. Vorig jaar werden de containers een eerste keer geïnstalleerd, maar pas dit jaar hadden we ze dus nodig”, aldus nog Drouard. Ook in Middelkerke en Westende is vuurwerk van op het strand een klassieker. In De Panne wordt op nieuwjaarsdag vuurwerk afgeschoten om 18 uur, ook van op het strand.

Feest in de stad

Een van de meest succesvolle party’s vond in het Kursaal van Oostende plaats met NYE Deluxe. Daar troepten zowat 2.000 feestvierders samen. “Op voorhand hadden we al ruim 1.600 tickets verkocht. Aan de deur verkochten we de laatste honderden kaarten”, vertelt Jonas Schoonbaert van Kursaal. “Ook leuk: de nieuwe uitbaters van restaurant Kurso, boven in het Kursaal, mochten 150 gasten voor hun diner verwachten. Een leuke binnenkomer. De reden van het succes? We organiseren nu al enkele jaren op rij een eindejaarsparty. Het concept raakt steeds beter bekend. Bovendien spreken we een breed publiek aan met uiteenlopende dj’s, zoals Gunther D en Sven Ornelis.” Ook buiten het Kursaal, in de Langestraat, was het druk. Groepjes vrienden kwamen er bijeen in de vele cafés om te klinken op een goed 2019. “Wat zo leuk is aan uitgaan in de Langestraat? Zelfs al heb je met niemand afgesproken, toch kom je hier bekende gezichten tegen”, vertellen Lore David en haar vriend Bert. “Wij houden niet zo van bonkende muziek op de grote feestjes, maar de sfeer in de Langestraat is altijd uitstekend”, voegen Karina Danneel en haar man Mitchell Jaspers eraan toe.