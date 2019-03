Oostende zet nieuw project op poten om kinderarmoede aan te pakken Leen Belpaeme

08 maart 2019

16u25 0 Oostende Oostende zet een eerste stap om kinderarmoede aan te pakken in de stad. Er wordt daarom het project VOLT opgestart waarbij maatschappelijk werkers intensief mensen zullen begeleiden op verschillende domeinen.

“Maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis hebben nu zo’n 45 tot 50 cliënten die ze begeleidden op één bepaald domein, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar werk. Als er problemen waren op andere vlakken dan werden de mensen doorverwezen naar iemand anders”, vertelt schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann (Groen) Er wordt nu een reorganisatie gedaan waarbij zes maatschappelijk werkers zullen worden ingezet in de nieuwe werking. “Het VOLT-team zal telkens één jaar lang mensen intensief begeleiden op diverse levensdomeinen zoals wonen, werk, gezondheid maar ook opvoeding. Deze manier van werken is toegankelijker dan van de ene naar de andere dienst gestuurd worden”, zegt Waldmann nog.

Bij de opstart ligt de focus vooral op gezinnen met heel jonge kinderen, alleenstaande ouders en jongeren die al heel vroeg op eigen benen moeten staan om zij vaak extra kwetsbaar zijn. De maatschappelijk werkers gaan intensief aan de slag met mensen en zullen 24 op 24u en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn voor hun gezinnen. De impact van die permanente beschikbaarheid is groot. Er wordt daarom geïnvesteerd in opleiding en er wordt gewerkt met éénjarige trajecten met driemaandelijkse evaluaties. Daarnaast wordt het aantal dossiers per maatschappelijk werker teruggebracht naar 15 om een hoge intensiteit te garanderen. “Het VOLT-team zal de mensen begeleiden in hun eigen leefwereld. Dit project wordt niet gemaakt achter een bureau. We willen mensen in armoede helpen versterken, met hopelijk op termijn een duidelijke kentering tot gevolg”, aldus nog Waldmann. Het project is gebaseerd op het GO-project in Mechelen.