Oostende wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn KUSTSTAD VOLGEND JAAR OOK LOCATIE VOOR VLAAMSE KLIMAATTOP LEEN BELPAEME

23 januari 2018

02u32 0 Oostende Oostende wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Het stadsbestuur gaf EOS, het energiebesparingsbedrijf van de stad, de opdracht om alles voor te bereiden om vanaf volgend jaar een traject uit te stippelen. Op 3 mei 2019 komt ook de Klimaattop van de Vlaamse steden en gemeenten naar Oostende.

De stad Oostende spant zich al langer in voor het klimaat. Als onderdeel van het energiebeleid richtte de stad in 2007 het Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende op, kortweg EOS. De doelstelling van EOS is om het energieverbruik terug te dringen en de energiefactuur van de Oostendse gezinnen te verlagen. De stad gaat nu een stap verder en wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. "Dat kan zorgen voor nieuwe opportuniteiten, zoals de komst van bedrijven, extra tewerkstelling, meer toerisme en minder energiekosten. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, zorgt een klimaatbeleid voor meer jobs, niet voor minder. Al het geld voor olie en gas dat nu vloeit naar Saoedi-Arabië, Rusland en Koeweit kunnen we beter investeren in het energiezuinig maken van onze gebouwen. Want dat zorgt lokaal voor veel tewerkstelling", zegt schepen voor Leefmilieu Tom Germonpré (sp.a).





Werk aan de winkel

Er moet heel wat veranderen om de doelstelling te halen. "De grootste sectoren zijn de huishoudens, de industrie, de handel en de diensten. Als we klimaatneutraal willen zijn, dan mag er bijna geen luchtvervuiling van olie, gas of kolen zijn. EOS zal een plan moeten uitwerken hoe de stad die doelstelling kan behalen. 2050 lijkt nog veraf, maar als we de doelstelling willen halen, moeten er nog heel wat investeringen gebeuren en moet het draagvlak vergroot worden. Er zijn heel wat goed voorbeelden van steden waar het aangenamer wonen is omdat er zoveel inspanningen gebeurd zijn. In Kopenhagen is het autobezit bijvoorbeeld drastisch gedaald en maakt één op de drie gezinnen gebruik van een bakfiets."





Troeven in huis

Oostende mag in 2019 ook de deelnemers aan de Klimaatdag ontvangen. Stad Oostende en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten hebben daarover een overeenkomst bereikt. Gisteren werd in De Grote Post al even een voorbeschouwing georganiseerd samen met onder meer Nic Balthazar. Er worden duizenden deelnemers verwacht. "Oostende heeft tal van troeven in handen om dit groots klimaatevenement te organiseren. De haven van Oostende richt zich op de windmolenparken. Dan is er ook nog Greenbridge, het kenniscentrum van de UGent in Oostende, het stadsbedrijf EOS, dat een voorbeeld is voor Vlaanderen, en BeauVent, dat het warmtenet aanlegt", verklaart Cedric Depuydt van de VVSG. "In 2019 zijn er nieuwe besturen in alle steden en gemeenten. Door op het topevenement de beste experts uit de wereld uit te nodigen, willen we vanuit Oostende alle besturen inspireren en zo het Vlaamse klimaatbeleid een boost geven", besluit Germonpré.