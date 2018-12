Oostende voor Anker draait in 2019 rond de Mercator en de expeditie naar het Paaseiland Leen Belpaeme

25 december 2018

11u31 0

Oostende voor Anker vindt in 2019 plaats van donderdag 23 mei tot zondag 26 mei 2019 met als thema ‘De parel van Oostende, de Barkentijn Mercator.’ Ter gelegenheid van de 20ste editie van Oostende voor Anker zal vanaf 23 mei tot eind december 2019 een prestigieuze tentoonstelling plaatsvinden op het zeilschip. De tentoonstelling zal het verhaal vertellen van de expeditie naar “Rapa Nui” (Paaseiland). In opdracht van het Koninklijk museum voor Kunst en Geschiedenis was de Belgische wetenschapper Henri Lavachery vertrokken op expeditie naar de Paaseilanden waar hij de cultuur en de bekende beelden zou onderzoeken. De terugreis gebeurde met de Mercator. De barkentijn maakt in het najaar van 1934 de tocht van Antwerpen via het Panamakanaal naar Rapa Nui en kwam daar op 12 december 1934 aan. Met de Chileense autoriteiten was overeengekomen dat de Frans-Belgische expeditie een aantal kunst- en cultuurvoorwerpen mochten meenemen naar Europa. De wetenschappers kozen in overleg met de Chileense gouverneur op het eiland enkele kleine en grote beelden uit, die op de Mercator moeten geraken. Een stenen hoofd van 3 ton is bestemd voor Frankrijk. De Belgen zien het groter en kiezen een volledig beeld, door de inboorlingen “Pou Hakanononga” genoemd, de “god van de tonijnvissers”, een 3-meter hoge kolos van bijna 6 ton. Het volledige verhaal van de expeditie en de terugkeer naar België zal je kunnen ontdekken tijdens de tentoonstelling met unieke stukken uit de collectie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel.