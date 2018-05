Oostende viert negentigste verjaardag Raoul Servais 02 mei 2018

02u25 0 Oostende Er verzamelde dinsdagmiddag een pak volk aan de Nieuwe Gaanderijen om de verjaardag te vieren van Raoul Servais met een stukje taart. De cineast uit Oostende werd negentig jaar en kreeg het ereburgerschap van de stad Oostende.

Dat moest gevierd worden, vond het stadsbestuur en dus lieten ze een reusachtige taart maken bij Flanders Bakery in Oostende voor 1.500 mensen. De taart werd versierd met een pellicule met beelden van Harpia, één van de films van Raoul Servais. Twintig vrijwilligers en medewerkers van Toerisme Oostende zorgden voor de vlotte bediening. Servais kreeg ook officieel zijn oorkonde overhandigd.





Arno

Grote verrassing was weliswaar dat ook Arno zijn oorkonde tijdens deze gelegenheid in ontvangst nam, 16 jaar na datum. In 2002 besliste Oostende immers al om de zanger met Oostendse roots het ereburgerschap toe te kennen, maar hij kwam het nooit in ontvangst nemen. De jarige zelf werd overstelpt met gelukwensen en cadeaus. "Dit is onovertroffen. Ik wist dat de stad iets ging doen, maar dit is buitengewoon. Ik ben blij dat Arno er bij was", zegt Servais. De taart die smaakte hem wel. "Er was inderdaad veel volk, maar ik weet niet of ze voor mij kwamen of voor de taart", lacht de kersverse 90-jarige. (LBB)