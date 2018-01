Oostende raadt oplaten ballonnen af: "Slecht voor milieu én voor dieren" 02u35 0 Oostende De stad Oostende raadt het oplaten van ballonnen voortaan af. "Milieuvervuilend, dodelijk voor de zeebewoners en niet meer van deze tijd", luidt het. Natuurbeschermers en biologen reageren enthousiast, maar dringen tegelijk aan op een volledig verbod.

Als het aan de koningin der badsteden ligt, gaat de ballon er niet langer op. Volgens schepen Tom Germonpré (sp.a) vormen ballonnen het meest voorkomende zwerfvuil op onze stranden. "Bovendien eten dieren het plastic op, raken ze verstrikt in de linten en sterven ze", zegt Germonpré. "Bij ten minste 1 op 50 doodgevonden stormvogels zitten ballonresten in de maag. Ook walvissen, schildpadden en dolfijnen zijn slachtoffer. De ballonresten komen van overal, van onze eigen beken en rivieren, maar ook uit de omringende landen."





Aanvraag is vereist

Oostende gaat nu zijn inwoners afraden om nog ballonnen op te laten. "Verbieden kan de stad niet, maar wie het nog wil doen, moet nu al een aanvraag indienen, omdat er een luchthaven is. Oostende kan dan nog altijd aanraden om iets anders te doen dat het milieu veel minder belast." De aanwezigheid van ballonnen in onze zeeën en op onze stranden vormt inderdaad een steeds groter probleem voor het milieu. Volgens een studie van de Nederlandse Stichting De Noordzee liggen er op elke honderd meter Noordzeekust gemiddeld twaalf ballonnen of stukken ervan. Een schrikwekkend aantal en een verdubbeling in vergelijking met vijftien jaar geleden. "Daar moet dringend wat aan gebeuren en ieder van ons kan zijn steentje bijdragen", zegt bioloog Francis Kerckhof van het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. "Want je houdt het niet voor mogelijk wat voor troep er allemaal aanspoelt en in zee ronddrijft, met ballonnen en alles wat er aanhangt op de weinig benijdenswaardige nummer één. Zodra wij één enkele ballon oplaten, komt er al zwerfvuil in de natuur terecht dat niet zomaar verdwijnt."





Heliumtekort

Kerckhof vindt de afradingspolitiek van Oostende dan ook een goede zaak. Maar er is volgens hem nog veel meer nodig. "Heel veel van die ballonnen komen uit Engeland, Nederland en Frankrijk of zelfs nog veel verder. Het vergt dus internationale actie om ballonnen aan banden te leggen. Bovendien raakt de voorraad helium die gebruikt wordt om de ballonnen in de lucht te houden op onze aarde stilaan op en die voorraad kan niet meer worden aangevuld. Zinvolle toepassingen van helium in ziekenhuizen komen dan in gevaar door de verkwisting van helium, puur voor het plezier."





Moed

Volgens de Hasseltse afvalkunstenaar Toon Eerdekens, die al jaren strijdt tegen de plasticberg in onze samenleving, moet de verkoop van ballonnen niet alleen afgeraden, maar gewoon verboden worden. "Maar dat vergt natuurlijk een pak moed van de gemeenten. Bovendien beschikt de plasticindustrie over veel macht." (MU)