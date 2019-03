Oostende opent eerste daklozenopvang die hele jaar open is: “We maken hen weer klaar voor de maatschappij” Leen Belpaeme

13 maart 2019

14u17 0 Oostende Op 1 april gaat in Oostende het doorgroeihuis open. In die nieuwe opvang met 20 plaatsen kunnen daklozen het hele jaar door ’s nachts terecht. Daarnaast worden ze intensief begeleid. Het aantal werknemers gaat van vier naar acht om dat mogelijk te maken.

Oostende heeft met doorstroomproject Huis Gerard en Housing First al twee projecten voor de opvang van daklozen. Daar komt nu nog een doorgroeihuis bij in de Overvloedstraat.

Niet alleen in winter

Tot nog toe was er enkel een winternachtopvang in Oostende. Tijdens de wintermaanden kunnen daklozen hier terecht voor bed, bad en brood. In de vooravond mogen daklozen er aankloppen om te slapen. Ze kunnen zich wassen en krijgen iets te eten, maar ’s morgens moeten ze weer de straat op.

Het nieuwe concept is ook een soort nachtopvang maar het stadsbestuur hoort die term niet graag. “Het doel van een nachtopvang is in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat daklozen niet buiten hoeven te slapen in de winter. Wij willen veel verder gaan”, licht schepen van Sociale Zaken Natacha Waldmann (Groen) het project toe.

Intens begeleiden

“In het verleden werd er alleen aan symptoombestrijding gedaan. Nu willen we mensen heel intens willen begeleiden op alle levensdomeinen zodat ze weer zelfredzaam worden en kunnen meedraaien in de maatschappij. De daklozen moeten wel nog altijd moeten inbellen om een bed te reserveren. Er zijn 20 plaatsen. Overdag zal het doorgroeihuis vooral gebruikt worden voor begeleidingsmomenten of bijvoorbeeld kookworkshops. Ook wie niet wil blijven slapen, is welkom.”

200.000 euro

Er wordt 200.000 euro extra geïnvesteerd in deze aanpak. Er komen ook vier extra mensen voor het doorgroeihuis. “Zij zullen vast deel uitmaken van het team omdat het belangrijk is om vertrouwen te kunnen opbouwen”, zegt Waldmann nog. Er komt geen extra budget voor het Sociaal Huis.

“Door de inkanteling van het OCMW bij de stad kunnen we efficiëntiewinsten boeken. Het geld dat hier bespaard wordt zal binnen het Sociaal Huis gebruikt worden voor onder meer het doorgroeihuis. Het gaat om een forse investering, maar we willen dan ook fors inzetten op armoede. De cijfers zijn momenteel niet goed en dit is één van de manieren om de problematiek aan te pakken”, licht burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) toe.

Sp.a-stadsmakers twijfelde op de vorige gemeenteraad nog aan de intenties van het stadsbestuur. “De mensen die in de eerste twee maanden hebben getwijfeld aan de sociale instelling van dit stadsbestuur hebben ongelijk. Er komen nog maatregelen, maar Rome is niet op één dag gebouwd”, zegt Tommelein daar nu op.