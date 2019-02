Oostende onderzoekt mogelijkheid digitale bewonerskaart Leen Belpaeme

27 februari 2019

17u38 0 Oostende De sneeuwval van de maand januari zorgde ervoor dat enkele Oostendenaars een boete kregen omdat hun bewonerskaart niet zichtbaar was. Als dat één keer voorkomt, wordt de boete kwijtgescholden, maar wie twee keer pech heeft krijgt geen mededogen meer van parkeerbedrijf Indigo. Charlotte De Backer (Open Vld) vroeg dan ook in de gemeenteraad of de mogelijkheid bestaat om digitale bewonerskaarten in te voeren.

“Vandaag kunnen de parkeerwachters in Oostende al nagaan via hun mobiel toestel of er betaald werd via sms-parkeren of de app. In heel wat andere steden zoals Brugge, Gent, Leuven en Roeselare zijn bewonerskaarten al digitaal. Digitale bewonerskaarten zouden de Oostendenaar heel wat rompslomp besparen en past binnen het digitaliseringsproces waar deze coalitie wil voor gaan. Ik ben dan ook tevreden dat schepen Björn Anseeuw het probleem al aangekaart heeft bij Indigo en daarbij ook waakt over de kostprijs voor de Oostendenaar. Het digitaliseren mag uiteraard niet zorgen voor een extra kost voor de inwoners.”