Oostende kleurt rood op 1 mei 02 mei 2018

02u23 2

Op de Dag van de Arbeid trok opnieuw een rode stoet door de straten van Oostende. Op kop trok nationaal voorzitter John Crombez samen het burgemeester Johan Vande Lanotte de stoet vooruit. Ook de mutualiteiten en vakbonden waren vertegenwoordigd met in de staart van de optocht de PVDA. Ook anderen lokale afdelingen waren van de partij en traditioneel is Bredene daarbij het best vertegenwoordigd. In verschillende gemeenten was er 's morgens vroeg al een ontbijt. Op het Petrus en Paulusplein waren opnieuw enkele toespraken. John Crombez klaagt onder meer de dag- en weekcontracten aan. Hij vertelde over een 24-jarige die geen studio kan huren omdat hij al vijf maanden met dagcontracten werkt. Crombez had het in zijn toespraak over "een Nieuwe Vlaamse Arrogantie", een sneer naar de N-VA. En ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kreeg een veeg uit de pan omdat hij een deel van het begrotingsoverschot wil opzijzetten, als een "goeie huisvader". "Een goede huisvader zet geen geld aan de kant als zijn kinderen zorg nodig hebben." (LBB)





Meer over John Crombez

politiek