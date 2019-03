Oostende kandidaat voor gastronomisch topcongres in 2020: “Zoiets kan sterrenchefs naar onze stad lokken” Leen Belpaeme

18 maart 2019

09u29 0 Oostende De stad Oostende heeft zich bij Toerisme Vlaanderen kandidaat gesteld om in juni 2020 het World Forum on Gastronomy Tourism te ontvangen.

Tijdens dat congres komen 250 à 500 beleidsmakers uit alle continenten van de wereld gedurende vier dagen ervaringen uitwisselen. Duurzame ontwikkelingen op culinair vlak staan daarbij hoog op de agenda. Het congres zou voor de stad een economische return genereren van zo’n 450.000 euro. “Als we Oostende op gastronomisch vlak verder willen ontwikkelen, kan dat congres dé ideale springplank zijn. Het evenement kan er mee voor zorgen dat het niveau van onze eigen chefs een sprong voorwaarts neemt en kan sterrenchefs naar onze stad lokken”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Daarnaast wil Oostende zich nog verder profileren als de congresstad aan zee. Het Kursaal is daarvoor de ideale locatie. “Enw e hebben al ervaring met zo’n evenementen, denk maar aan de jaarlijkse A l’Ostendaise, Kom Proeven! en The Flemish Primitives.”