Oostende investeert in betaalbare kinderopvang 31 januari 2018

02u54 0 Oostende Twee Oostendse kinderdagverblijven krijgen subsidies van de stad om de kinderopvang betaalbaar te houden.

Er zijn in Oostende in totaal 702 kinderopvangplaatsen waarvan 542 plaatsen al gesubsidieerd worden door Kind en Gezin. Vermits er weliswaar geen extra subsidies komen om die lagere tarieven uit te breiden, trekt Oostende nu zelf 300.000 euro per jaar uit. De stad schreef daarvoor een subsidiereglement uit.





De oproep werd eind 2017 gelanceerd. Kinderdagverblijf D'n Opvang met 66 plaatsen en 't Zeepaardje met 24 plaatsen gingen er op in en ontvangen een subsidie van de Stad om vanaf 2018 opvangplaatsen aan te bieden op basis van het gezinsinkomen. D'n Opvang gaat binnenkort open en in 't zeepaardje worden nu al kinderen opgevangen. "Naast voldoende opvang is er ook nood aan betaalbare opvang. Een kinderopvang die geen subsidie krijgt is voor veel mensen niet te betalen. De dagprijs van deze opvang varieert in Oostende tot ongeveer 27 euro. Voor kinderopvangvoorzieningen die wel een subsidie krijgen, betalen de ouders een dagprijs op basis van hun inkomen. Daar is de gemiddelde dagprijs 14 euro", zegt schepen voor Kinderopvang, Tom Germonpré (sp.a) Als er in de toekomst toch extra subsidies worden gegeven door Kind en Gezin moeten de twee kinderdagverblijven die nu door de stad ondersteund worden ook hun kandidatuur indienen.





De overeenkomst loopt voor een periode van tien jaar. (LBB)