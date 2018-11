Oostende haalt subsidie voor energieproject binnen 13 november 2018

De stad Oostende krijgt subsidies om zonnepanelen te plaatsen op drie dienstencentra. De elektriciteit zal gebruikt worden elektrische wagens op te laden, die vervolgens kunnen gedeeld worden door de Oostendenaars die mee investeerden in de zonnepanelen. Er werd gekozen voor de dienstencentra De Schaperye, De Blomme en 't Viooltje. Volgens schepen Tom Germnopré zullen met het subsidiebedrag van 70.000 euro al zeker twee van de 3 projecten effectief uitgevoerd kunnen worden. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop en het beschikbaar maken van de wagens, voor de laadpaal en voor de communicatie. De zonnepanelen zullen gefinancierd worden via burgerparticipatie, in samenwerking met burgercoöperatie CoopStroom. De effectieve uitvoering is voorzien in 2019. Vanaf dan zullen de Oostendenaars die mee investeren in het project dus ook gebruik kunnen maken van een elektrische deelwagen in hun buurt. (LBB)