Oostende geeft tijdstip mee waarop je best gaat stemmen: “Zo maken we einde aan wachtrijen” Leen Belpaeme

05 april 2019

14u09 0 Oostende Op zondag 26 mei 2019 zijn er zowel Vlaamse, federale als Europese verkiezingen. Voor het eerst zal op de oproepingsbrief van de Oostendenaren een tijdstip vermeld staan. “Als iedereen het tijdstip respecteert, zullen de wachtrijen korter zijn”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Het tijdstip is vooral een indicatie en dus geen verplichting.

In de loop van de maand mei krijgt iedereen de oproepingsbrief in de bus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op zondag 26 mei. Voor het eerst zal daar naast de locatie van het stembureau ook een tijdstip op vermeld staan. “In het verleden waren er vaak drukke momenten en rustigere momenten. Zo komen er veel mensen rond 10 uur nadat ze rustig ontbeten hebben met hun familie. Op die manier ontstaan er rond dat tijdstip lange wachtrijen”, vertelt burgemeester Bart Tommelein. In Oostende wordt opnieuw digitaal gestemd. Er worden 71 stembureaus ingericht, verdeeld over 20 kieswijken. “We streven naar een 800-tal kiezers per stembureau. Iedereen kan komen stemmen tussen 8 en 16 uur. Omgerekend moeten er dus 100 kiezers per uur komen stemmen per bureau. We hebben de kiezers ook zo verdeeld om de drukte zo veel mogelijk te spreiden. Het tijdstip is echter enkel een indicatie. Als zoveel mogelijk mensen zich daar aan houden zal het stemmen overal vlot verlopen. We begrijpen natuurlijk ook dat er mensen zijn die moeten werken of opvang moeten regelen voor hun kinderen. Zij mogen natuurlijk ook op een ander tijdstip komen”, verduidelijkt de burgemeester.

Geen verplichting

De vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) heeft geen weet van andere steden die het systeem al toepassen. “Oostende heeft de vrijheid om een tijdstip op te geven, maar ze mogen het inderdaad niet verplichten. Als iemand op een ander tijdstip zich aandient dan mag die ook stemmen. Veel mensen zullen er zich echter wel aan houden. Als Oostende weet dat er anders lange wachtrijen kunnen ontstaan mogen zij dergelijk systeem zeker eens proberen", zegt Nathalie Debast van de VVSG.

Volmacht

In Oostende trekken op 26 mei 54.341 Belgen naar de stembus, onder wie 26.100 mannen en 28.241 vrouwen. Wie geen Belg is maar wel EU-onderdaan, kon zich tot 28 februari laten registreren om te stemmen voor de Europese verkiezingen. 2.030 EU-onderdanen die in Oostende wonen werden per brief uitgenodigd om deel te nemen. 77 inwoners gingen op deze uitnodiging in en lieten zich registreren. Ook Belgen die in het buitenland wonen kunnen hier stemmen. 22 van hen komen persoonlijk stemmen in Oostende, 198 hebben een volmacht gegeven aan een inwoner. Dat brengt het totaal op 54.741 kiezers.