Oostende gaststad voor WK veldrijden in 2021 03 februari 2018

03u11 0 Oostende Het Comité Directeur van de UCI besliste gisteren over het WK veldrijden 2021. Oostende zal die in 2021 organiseren op 30 en 31 januari.

De imposante brug, die in 2017 al de blikvanger was tijdens het BK, komt terug over de tramsporen en maakt een verbinding tussen het zand en de Wellingtonrenbaan. Burgemeester Johan Vande Lanotte is tevreden. "We zijn enorm fier dat we als Belgische Stad aan Zee het WK veldrijden in 2021 mogen ontvangen. Na het BK veldrijden 2017 was al snel duidelijk dat onze ambities verder mochten reiken en dit is nu bevestigd. We zullen er alles aan doen om van het WK een topeditie te maken", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte. Oostende organiseerde in 2017 al het BK veldrijden. De Wellington Renbaan vormde toen het decor voor start en finish. "Samen met organisator Veld- en Wegritcomité Hooglede Gits vzw heeft Oostende toen al bewezen dat er een mooi, uniek parcours gemaakt werd en dat er voor een gesmeerd verloop van de wedstrijden kan gezorgd worden", vertelt Vande Lanotte. Voor de kandidatuur voor het WK veldrijden paste de organisatie het parcours licht aan. Het WK-parcours van 2021 wordt ook wat langer, maar sowieso zullen de elementen strand en zee opnieuw aanwezig zijn. "De unieke combinatie van de Wellington Renbaan met een brug over de tramsporen van 135 meter lang en bijna 9 meter hoog en passages in het zand blijft uiteraard behouden." (LBB)