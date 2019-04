Oostende drijft strijd tegen huisjesmelkers op: “Pand niet in orde? Stad bespreekt plan van aanpak met eigenaar” Leen Belpaeme

17 april 2019

14u18 5 Oostende In de vorige legislatuur is de multibelactie gestart, met als doel om de slechte woningen in Oostende aan te pakken. De nieuwe coalitie streeft nu naar een betere communicatie met de burger, zodat wie te goeder trouw handelt niet de dupe wordt van de maatregelen die huisjesmelkers moeten ontmoedigen.

De multibelactie is in 2015 gestart. Hierbij worden panden die vermoedelijk opgesplitst zijn in kleinere eenheden, systematisch gecontroleerd. Mensen van de dienst Wonen, de dienst Omgevingstoezicht, de brandweer, de wooninspectie en de wijkpolitie screenen panden onder meer op brandveiligheid, wooncode en de vergunde situatie. “Vandaag verloopt er tussen de vaststelling, het bezoek aan het pand en de communicatie met de burger soms tot negen maanden. Er worden heel veel panden bezocht terwijl de opvolging op zich laat wachten” zegt schepen van Wonen Kurt Claeys.

Snellere opvolging

De stadsdiensten zullen voortaan zorgen voor een afhandeling binnen een menselijke termijn. Door de snellere opvolging krijgen mensen met minder goede bedoelingen niet de kans om hun pand snel te verkopen nog vóór de eerste verslagen in de bus vallen. Bovendien zullen mensen die te goeder trouw handelen en zich niet bewust zijn van een aantal overtredingen, niet langer maanden in spanning moeten leven. “We willen veel korter op de bal spelen en dossiers binnen een redelijke termijn afwerken” aldus Kurt Claeys. Daarnaast moet het contact ook eenvoudiger. “Burgers zien soms door de bomen het bos niet meer. Ze ontvangen verschillende brieven en weten niet precies wat te doen. De vaststellingen van de brandweer, de dienst Wonen en de dienst Omgeving worden voortaan in één brief overgemaakt. Mensen krijgen zo meteen een totaalbeeld.”

Ze worden ook uitgenodigd voor een gesprek. De verschillende diensten slaan de handen in elkaar en ontvangen de eigenaars samen. Samen zullen ze de problemen overlopen en een plan van aanpak bespreken. “Mensen zullen dus niet langer afspraken moeten maken bij verschillende diensten voor één dossier.”