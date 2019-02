Oostende brengt alle verkeersborden in kaart Leen Belpaeme

19u39 0 Oostende Het Oostendse stadsbestuur brengt alle verkeersborden in kaart. Ze doet dat in de vorm van zogenaamde ‘aanvullende reglementen op het wegverkeer.’

”In de wegcode worden de verkeersregels zoals voorrang van rechts en de snelheidsbeperking in de bebouwde kom opgenomen. De stad kan hierop verfijningen aanbrengen in functie van de omgeving. Zo worden er in sommige wijken bijvoorbeeld woonerven of eenrichtingsverkeer ingericht of beslissen we om nabij een school zone-30 in te voeren. Wanneer we dat doen moeten we niet alleen de gepaste verkeersborden op een correcte manier plaatsen. We moeten die regels ook vastleggen in een aanvullend reglement op het wegverkeer. Ondanks die verplichting werden heel wat van die reglementen de voorbije jaren in Oostende niet opgemaakt”, vertelt schepen Björn Anseeuw (N-VA) De voorbije weken werden zo enkele tientallen reglementen goedgekeurd door het schepencollege. “Het is de bedoeling om zo straat per straat de regels en verkeersborden in kaart te brengen. Dat zal wat tijd vragen maar het is nodig. Wanneer we een nieuw mobiliteitsplan opstellen, weten we bijvoorbeeld perfect wat de bestaande toestand is.”

De gegevens uit die reglementen, bijvoorbeeld welke de rijrichting is in een bepaalde straat of dat er al dan niet vrachtwagens zijn toegelaten in een straat, worden ook doorgegeven aan GPS-fabrikanten. “Zo zorgen we er pakweg voor dat vrachtwagen niet langer een straat worden in gestuurd waar ze niet thuishoren. Dat zorgt voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid in Oostende”, besluit Anseeuw.