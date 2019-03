Oostende biedt cultuur aan op kindermaat tijdens de paasvakantie Leen Belpaeme

27 maart 2019

17u06 0 Oostende In de paasvakantie kunnen kinderen in Oostende terecht voor de zesde editie van Springtij, het cultuurfestival voor kinderen. Alle culturele partners in Oostende slaan de handen in elkaar en bieden unieke theatervoorstellingen, voorleesmomenten en leuke workshops aan.

Springtij, dat plaatsvindt van 6 tot en met 22 april, wil kinderen een brede waaier aan activiteiten aanbieden. “Springtij daagt kinderen uit om ook zelf de handen uit de mouwen steken en kennis te maken met cultuur op kindermaat”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Het is fijn dat Toerisme Oostende vzw de handen in elkaar slaat met alle culturele actoren in Oostende.”, vult Bart Plasschaert, Schepen van Cultuur, aan. “De bundeling van hun aanbod toont een sterk totaalpakket waarmee kinderen zich geen seconde zullen vervelen tijdens deze paasvakantie.” Het volledige programma en meer informatie over de Springtij-activiteiten vind je op www.springtij-oostende.be.

CultuurCentrum De Grote Post biedt alvast een gevarieerd theaterprogramma aan voor verschillende leeftijden, waaronder voorstellingen, workshops en voorlezen. Wie altijd al opkeek naar wereldbekende DJ’s als Dimitri Vegas & Like Mike, kan in Bibliotheek Kris Lambert een workshop ‘We are DJ’ volgen. De computerfanaten kunnen dan weer leren programmeren tijdens ‘CoderDojo’. Uiteraard kan je in de bib ook elke openingsdag luisteren naar een gek, maf, leuk, spannend, mooi verhaal tijdens de voorleeshalfuurtjes. In Mu.ZEE is er de hele vakantie een speels gezinsparcours rond de expo van tekenaar Raoul Servais. Daarnaast pakken ze uit met een gezinsworkshop rond Pascale Marthine Tayou. In mu-zee-um leven creatievelingen zich op dinsdag en donderdag uit in toffe workshops die volledig in het teken staan van street art - een leuke link naar het kunstenfestival The Crystal Ship.

In KAAP | Vrijstaat O. zal Naomi Kerkhove tijdens de tweede week van de paasvakantie samen met het publiek ontdekken wat het is om ‘trager te zijn’.

Er is ook een samenwerking met skatepark O.666 en de Proper Strand Lopers. Je kunt er knutselen met afval van op het strand tijdens de Rommelateliers, een graffiti-workshop volgen of een eigen magazine in elkaar knutselen. Ook de kinderboerderij zet ter gelegenheid van Springtij de deuren open voor kinderen die willen meewerken op de boerderij of die brood willen leren bakken. Ook tijdens de vierde editie van The Crystal Ship kunnen kinderen leuke opdrachten uitvoeren op het parcours. Op zondag 21 april organiseert Toerisme Oostende vzw ook terug een paaseierenraap in het Leopoldpark.