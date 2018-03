Oostende Awards: dit zijn de laureaten 13 maart 2018

02u36 0 Oostende Er worden op maandag 26 maart in totaal negen awards uitgereikt.

In de categorie Beleving zijn de laureaten Xpresso Yourself, BOLTS skateshop, #GinoBoutique by Gino Carts and Bikes, Ferm Homme en Pied de Poule.





In de categorie Meest innovatieve horecazaak gaat het tussen Histoire d'O, VINES wine bar - wine shop, Mommy's Bastards, Sanseveria Bagelsalon en Hotel Botteltje. Voor de award Starter gaat het tussen Streekproducten Deschildre, Hangtime, Moose, Freya Products, Lunettes Mobilette en Flightwatch.





Voor de Award Renovatie komen Versluys Groep, Design Oostende, Architectenbureau Felix en Partners, Villa La Tourelle en Vayamundo Oostende in aanmerking. Wie de Award Nieuwbouw van in de wacht sleept, zal uitgemaakt worden door Rentel, Atelier Vierkant, LDW, Koninklijk Atheneum Pegasus Campus Stene, Keurslager Tavernier en KVO. Tijdens de awardshow zelf kan er nog gestemd worden voor de awards Persoonlijkheid van het Jaar en Bedrijf van het Jaar.





Hiervoor komen enerzijds Sandra Bekkari, vzw Klein Verhaal en de Proper Strand Lopers in aanmerking en de Oesterbank, QBMT (Zora Bots), Metagenics, Egis en Atelier Vierkant.





De Gouden Zandkorrel wordt de avond zelf bekendgemaakt. Info en tickets: 059/24.23.01, info@oostende-awards.be. (LBB)