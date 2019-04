Oorlogsschip in grote melkfles prijkt voor kursaal in Oostende Leen Belpaeme

19u08 0 Oostende Voor kunstenaar Tom Herck was het maandagmorgen even spannend afwachten terwijl zijn kunstwerk te water werd gelaten in de fontein voor het Kursaal van Oostende. Hij maakte een boodschap in een fles ter gelegenheid van The Crystal Ship. Tom Herck speelt met ‘Wreckage in a bottle’ in op de mysterieuze en nostalgische uitstraling van dit concept.

De plaatsing van de fles in plexiglas duurde iets langer dan verwacht, maar de fles landde uiteindelijk veilig in het water. “Het was wel wat spannend. De sokkel weegt 3.000 kilo en moest in water geplaatst worden, wat niet zo evident is en dan ligt er nog een fles op in plexiglas. Ik heb wel al wat moeilijke constructies geïnstalleerd, maar het blijft toch spannend”, vertelt kunstenaar Tom Herck.

Koe en dictators

De kunstenaar komt wel vaker in de aandacht met zijn werken. In 2017 maakte hij Holy Cow. In het Borgloonse Kuttekoven werd een koe gekruisigd als een kritisch symbool voor de wegwerpcultuur en voedselindustrie in onze maatschappij. Eerder maakte hij ook al “Het Verval”. Dit is een kaartenhuis van 10 meter. Op elke speelkaart schilderde de kunstenaar de beeltenis van een gewezen wereldleider of een voormalig dictator. Onder andere Queen Victoria, Napoleon maar ook Stalin en Hitler worden afgebeeld.

Voor The Crystal Ship in Oostende maakte hij een glazen fles met daarin een boodschap, verwijzend naar de mensen die al eeuwenlang berichten sturen in flessen. Traditioneel werd de methode vooral door zeelieden en schipbreukelingen gebruikt, in de hoop een bericht naar het vasteland te sturen of om hun onvrede aan de buitenwereld te tonen. Op het eerste gezicht ziet de installatie eruit als een traditionele ‘boodschap in een fles’, maar bij betere inspectie bevat de fles een groot opgevouwen papier in de vorm van een schip, waarop een boodschap zou moeten staan. De vorm van het schip in deze installatie is een herinnering aan de decoratieve flessen waar een bootje in werd gestoken. De kinderlijke, zuivere en eerlijke vorm van dit oorlogsschip en de broosheid van papier contrasteren met de hardheid van de ‘normale weergave’ van een oorlogsschip in een fles.

“In tegenstelling tot andere werken in dit streetartfestival doet het medium er voor mij niet zo veel toe. Ik maak conceptuele kunst waarbij de boodschap primeert. Zo is het geen gewone fles, maar zie je dat het een oldskool melkfles is aan de dop. Het is tof om mensen aan het denken te zetten. Zo wordt hier een vijf euro biljet gebruikt voor het oorlogsschip. Waarom precies 5 euro? Dit verwijst naar een TV-documentaire die ik onlangs heb bekeken, waarin werd aangetoond dat een granaat tegenwoordig kan worden verkregen voor 5 euro. Deze extreem lage som is alarmerend. Voedsel en basisbenodigdheden stijgen in prijs, terwijl de prijs van oorlogswapens daalt. De melkfles moet het onevenwicht symboliseren, want ondertussen blijft de prijs van melk stijgen.”

Tom Herck kwam graag naar Oostende voor het streetartfestival. “Het is het grootste in zijn soort in Europa en dat is zeker een mooi platform voor mij. Je merkt dat er volwassener werk is dan op andere festivals dat meer richting hedendaagse kunst uitgaat. Ik zie mezelf ook als een hedendaagse kunstenaar en dat zorgt voor een mooie mix”