Oorlog in casinoland: Knokse uitbater mag Oostende uitbaten, huidige dreigt met juridische stappen Leen Belpaeme

22 januari 2019

14u54 0 Oostende Het stadsbestuur van Oostende heeft een nieuwe uitbater aangeduid voor de uitbating van het casino vanaf 2021: Infiniti Gaming. Partouche, de huidige concessionaris die al zestien jaar het casino uitbaat en de laatste jaren fors investeerde, is niet tevreden en dreigt met juridische stappen. Dat meldt De Tijd. Toch maakt schepen Björn Anseeuw (N-VA) zich geen zorgen. “Alles is correct verlopen. De hoogste bieder krijgt de concessie, zo eenvoudig is het.”

Tijdens de laatste gemeenteraad van december stond de toewijzing van de concessie voor het casino in het Kursaal op de agenda. Het punt werd unaniem goedgekeurd. Toch legt uitbater Partouche zich niet zomaar neer bij de toewijzing van de concessie aan een andere kandidaat, Infiniti Gaming uit Knokke. Partouche investeerde de voorbije jaren fors om onder meer de drempel van het casino te verlagen. Het stadsbestuur is niet bezorgd. “Er waren twee biedingen. De ene heeft meer geboden dan de andere. Dat is de heel eenvoudige motivatie vanuit de stad”, licht schepen Björn Anseeuw toe.

Niets mee te maken

De concessie werd nog toegewezen onder het vorige stadsbestuur. “Er wordt nu geïnsinueerd dat Johan Vande Lanotte de beslissing er nog snel wilde doorduwen, maar dat gevoel heb ik niet”, aldus Anseeuw. “De concessie loopt maar af in 2021, maar het was de huidige uitbater die graag snel duidelijkheid wilde om te weten of ze nog moesten investeren.” De Franse groep Partouche stelt zich nu vragen omdat Jurgen De Munck, eigenaar van Inifiniti Gaming, ook eigenaar is van een bedrijf dat software levert aan Partouche. Zo zou Infiniti Gaming kennis hebben gehad van de geldstromen van zijn tegenkandidaat, zo meldt De Tijd. Partouche dreigt met juridische procedures, maar toch is schepen Björn Anseeuw er gerust in. “Er zijn geen aanwijzingen dat de wet op overheidsopdrachten is overtreden. Dat er nu vragen zijn omdat hun eigen softwareaanbieder heeft meegeboden, is een dispuut tussen de beide kandidaten. Wij hebben daar niets mee te maken.”

De stad krijgt een eenmalig bedrag van 6,7 miljoen euro en een jaarlijkse bijdrage van 600.000 euro voor het casino. “Het geld zal gebruikt worden om het gebouw van het Kursaal in stand te houden en dat geld hebben we ook nodig”, luidt het nog bij Anseeuw.

Het is momenteel nog onduidelijk wat er zal gebeuren met het personeel van het casino, zo’n 100 werknemers. “De nieuwe uitbater zal pas binnen twee jaar de concessie overnemen. De kans is groot dat het personeel wordt overgenomen. Ik zie niet in waarom de nieuwe uitbater nieuw personeel zou gaan zoeken”, klinkt het nog bij het stadsbestuur.