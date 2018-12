Ook vakbond vraagt snelle oplossing voor luchthaven Redactie

02 december 2018

11u21 0

Na de directie van de luchthaven van Oostende roept nu ook de vakbond Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) op om snel werk te maken van een nieuwe beslissing rond de nachtvluchten in Oostende.

Begin november vernietigde de Raad van State de regeling voor de nachtvluchten op de luchthaven van Oostende. Minister Schauvliege had die eerder nochtans toegestaan. Door deze beslissing zullen op de luchthaven van Oostende 's nachts tijdelijk minder vrachtvliegtuigen landen. ACV-Transcom roept de Vlaamse regering en de bevoegde minister dan ook op om zo snel als mogelijk deze toestand aan te pakken en de nodige stappen te ondernemen zodat de luchthaven en de ondernemingen daar opnieuw alle ontwikkelingskansen krijgt. "Dat is absoluut noodzakelijk om de tewerkstelling te garanderen, te consolideren en de verdere uitbouw van de luchthaven mogelijk te maken", vertelt Kurt Callaerts, algemeen sectorverantwoordelijke. "De luchthaven van Oostende heeft het al een tijd moeilijk. In 2017 werd 23.000 ton vracht verzet, dat was wel vijf procent meer dan een jaar daarvoor. Maar tien jaar geleden vervoerde de luchthaven nog meer dan 100.000 ton per jaar", besluit Callaerts. (LBB)