Ook Tom smeet zich voor de Warmste Week Leen Belpaeme

24 december 2018

16u56 0

Er werden de voorbije maanden acties gedaan voor het goede doel. Ook Tom Geselle heeft geld ingezameld voor het Vogelopvangcentrum in Oostende. Hij verkocht daarvoor zelfgemaakte bootjes. “Ik heb die bootjes voor het eerst gemaakt voor het huwelijk van iemand in de familie. Het was ideaal om ze nu te verkopen ten voordele van de zorg voor dieren. Ik heb VOC leren kennen via Sara Defoort en wou de organisatie graag steunen. Ze was een grote motivatie in de actie.” Daarnaast kwam via een vriendin, Elke Degrieck, ook het idee om ook de Caproen in Bredene te steunen. “Ik wou graag ook een aparte actie doen voor hen en zo is het idee ontstaat om pannenkoeken te bakken.” De oproep van de goedlachse Tom kreeg al snel veel respons want uiteindelijk werden 1900 pannenkoeken verkocht en verdeeld. “Ik hulp gekregen van enkele vrijwilligers en ook alle vrijwilligers van Horizon Educatief onder leiding van Els en Ruth wil ik bedanken”, aldus Tom. De acties leverden een smak geld op. Beide organisaties krijgen elk 700 euro.