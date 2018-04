Ook Spaans tentenkamp heeft zijn 'mol' 20 april 2018

02u51 0 Oostende Voor Erfgoeddag, nu zondag, heeft Horizon Educatief een Spaans tentenkamp opgeslagen in domein Walraversyde Anno 1465.

Er kwamen 13 klassen uit het lager onderwijs langs, goed voor 240 leerlingen. Op zaterdag en zondag kan ook het publiek kennismaken met de evocatie over het Beleg van Oostende (1601-1604). Wist je bijvoorbeeld dat Oostende in het begin van de 17de eeuw de laatste Vlaamse stad was die weerwerk bood aan de Spanjaarden? Tijdens het Beleg van Oostende vestigden de Spanjaarden een cavaleriekamp in Walraversyde. De kinderen konden gisteren ook mee op zoek naar de 'mol' in het kamp. Meer over Erfgoeddag vind je op pagina 20. (LBB)