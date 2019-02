Ook Oostende beantwoordt oproep Sofie Lemaire en zal meer straten naar vrouwen vernoemen Leen Belpaeme

27 februari 2019

20u33 0 Oostende Nadat tv-presentatrice Sofie Lemaire steden en gemeenten opriep om meer straten naar vrouwen te noemen, heeft ook Oostende beslist om inspanningen te leveren. Er is zelfs al een lijstje met namen. “De enige uitdaging is dat we in Oostende geen verkavelingen meer hebben en dat er dus geen nieuwe straten meer bijkomen. Er zijn wel mogelijkheden voor de namen van gebouwen, parken of centra”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Het merendeel van de straatnamen in België met een persoonsnaam is genoemd naar een man. Dat geldt ook voor Oostende. De stad is een van de acht steden die daar samen met tv-presentatrice Sofie Lemaire verandering in wil brengen. “Doorheen de geschiedenis hebben heel wat vrouwen fantastische dingen gepresteerd, bedacht en gemaakt”, vertelt Lemaire. “Jammer genoeg is iemand vergeten hun namen te noteren en hun verhalen te onthouden om hen ooit eventueel in een geschiedenisboek te zetten. En die vergetelheid toont zich ook in ons straatbeeld.” Voor Canvas trok Sofie Lemaire op pad en telde ze in acht grote Vlaamse steden de straatnamen. Daaruit bleek dat van alle straten met een persoonsnaam 85 procent naar een man werd genoemd. De komende maanden zal het publiek voorstellen kunnen doen van indrukwekkende vrouwen die een plaats verdienen in het straatbeeld.

Topatletes van de jaren 50

In Oostende hebben ze al een lijstje klaar, maar de burgemeester wil nog niet te veel kwijt. “We hebben hier al aan gewerkt met de programmamakers. Er waren in de jaren 50 blijkbaar enkele topatleten in Oostende die zelfs wereldrecords behaalden. Er is inspiratie genoeg. We zullen er alvast een punt van maken. De enige uitdaging is dat we in Oostende geen verkavelingen meer hebben en dat er dus geen nieuwe straten meer bijkomen. Er zijn wel mogelijkheden voor de namen van gebouwen, parken of centra”, zegt Tommelein nog.

Rose d’Ivry

Begin dit jaar was Krista Claeys (CD&V) Sofie Lemaire al voor met haar vraag om meer vrouwen op te nemen in de straatnamen van de stad. In de gemeenteraad van januari werden vier dossiers gestemd om namen te kennen. Van de vier was er één vrouw, namelijk Rose d’Ivry. Rose d’Ivry is de artiestennaam van Rosette Doom. De ballerina bleek een groot talent en werd al gauw de eerste ballerina aan de Koninklijke Opera van Gent. d’Ivry richtte in 1949 in Oostende de koninklijke balletschool Rose d’Ivry op. Zij krijgt een parkje naar zich genoemd tussen de Renteniersstraat, Weeshuisstraat en de Molenstraat. Schepen Claeys had nog ideeën. “Nog een vrouw die deze eer zeker verdient, is Astrid De Laender, van de gelijknamige accordeonschool. Zij zette van 1953 tot haar dood in 1993 de accordeon op de muzikale kaart. Ze liet honderden Oostendenaars kennismaken met dit instrument.”