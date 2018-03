Ook kruispunten Kapellestraat straks autovrij ENKEL INRIJDEN VIA VINDICTIVELAAN OF ST-SEBASTIAANSTRAAT LEEN BELPAEME

23 maart 2018

02u47 0 Oostende De kruispunten van de Kapellestraat met de Ooststraat en Jozef II-straat worden in het najaar volledig autovrij gemaakt. Vanaf 10 uur zullen paaltjes auto's ook fysiek de weg versperren. Er komen extra fietsenstallingen en meer bloemen en groen.

De Kapellestraat is ondertussen al jaren autovrij. Ook het leveren van goederen mag alleen voor 10 uur 's morgens. De stad gaat nu een stap verder om de populaire winkelstraat volledig verkeersvrij te maken. "We willen het aantal inrijpunten verminderen. Zowel het kruispunt ter hoogte van de Jozef II-straat als het kruispunt aan de Ooststraat worden daarom afgesloten voor auto's. De kruispunten zullen heraangelegd worden in de stijl van de rest van de Kapellestraat. Er komen ook extra fietsenstallingen in de stijl van de stallingen aan De Grote Post en extra bloemen en groen. Voetgangers en fietsers zullen uiteraard nog altijd door kunnen", vertelt schepen Jean Vandecasteele (sp.a). De stad bekijkt of het mogelijk is om de werken voor de zomer uit te voeren, maar dat lijkt weinig waarschijnlijk. "Het grote probleem in het centrum van Oostende is dat je in het toeristisch seizoen geen werken kan uitvoeren, waardoor deze werken waarschijnlijk in het najaar zullen uitgevoerd worden. We willen vooral de veiligheid verhogen. Het wordt enkel nog mogelijk om de straat in te rijden via de Vindictivelaan en de Sint-Sebastiaanstraat. We kunnen dan gradueel kijken waar er nog aanpassingen moeten gebeuren. Leveranciers kunnen ofwel tot aan het kruispunt rijden of moeten binnen de venstertijden alles afleveren. We willen de straat in de toekomst ook fysiek afsluiten vanaf 10 uur. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat er geen verkeer is in de straat. Je kan wel slimme camera's plaatsen, maar uiteindelijk is het fysiek afsluiten van de weg de enige optie om die veiligheid te garanderen. We zullen wellicht werken met palen die kunnen in de grond zakken als er wél verkeer is toegelaten."





Geleidelijk

Ook de omgeving van de Grote Post wordt verkeersluw, net als de Lijnbaanstraat. "De bedoeling is om het centrum aangenamer te maken. We zullen dat niet van de ene op de andere dag doen. Het is wel de bedoeling dat mensen niet meer het centrum binnenrijden om parking te zoeken, er zal voldoende plaats zijn op de randparkings."