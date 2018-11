Ook in Oostende autowrak uit water gehaald BBO

22 november 2018

Nadat gisteren voor de tweede keer op twee dagen tijd een autowrak van een jarenlang vermiste persoon is opgevist uit de Leie, hebben de Cel Vermiste Personen, de Federale Politie en de Civiele bescherming vandaag in Oostende ook een autowrak uit het water gehaald. Uit een sonarscan van even geleden bleek dat er een wrak lag in het Vlotdok aan de Slijkensesteenweg. Het gaat om een oude terreinwagen die volledig geroest is. Het is voorlopig niet duidelijk om welke reden de auto in het water is beland.