Ook de rest van de kust is positief 02u33 0 Oostende Er kwamen tijdens de kerstvakantie zo'n half miljoen dagtoeristen naar de kust. Ook de hotelbezetting was goed met een gemiddelde bezetting van 75 procent.

Topper was het verlengd weekend rond eindejaar met een bezetting van 95 procent of meer. "Bij enkele evenementen was het weer een spelbreker. Toch zorgden de vele initiatieven in alle kustgemeenten voor een bijzondere sfeer. Meer dan ooit houden de Belgen in de kerstvakantie van hun kust. De feestdagen zijn een goeie reden voor een korte vakantie. Met de zee als authentiek decor zorgt de toeristische sector telkens opnieuw voor een uniek aanbod", aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Voor de hotelsector is een trend merkbaar. "Met Kerstmis noteren we een groeiende bezetting, nu rond 80 procent. Met de feestdag op maandag was de start van de vakantie voor veel verblijfstoeristen een verlengd weekend. Vroeger werd Kerstmis vooral thuis gevierd. Nu kiezen meer en meer families ook de kust als bestemming om de feestdagen door te brengen", aldus Francis Bosschem, voorzitter vzw Kusthotels. Ook tal van tweede verblijvers brachten hun kerstvakantie door aan de kust. (LBB)